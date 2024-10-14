По сюжету после нападения на хранилище артефактов дочь могущественного мага Надя исчезает. Её муж Роман уверен, что супруга погибла, поэтому сам воспитывает дочек и сына, а через время влюбляется в свою начальницу. Спустя три года дети открывают в себе суперсилы, что не нравится магам, особенно сестре Нади — оперативнице из Отдела магической безопасности Вере. Жёсткая и бескомпромиссная девушка и её правая рука Дэн устраивают охоту на юных супергероев, которые в силу неопытности могут раскрыть людям существование магии и уничтожить весь мир.