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Постер сериала Наследники. Дар крови
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Киноафиша Сериалы Наследники. Дар крови

Наследники. Дар крови (2024 - …)

Nasledniki. Dar krovi 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

По сюжету после нападения на хранилище артефактов дочь могущественного мага Надя исчезает. Её муж Роман уверен, что супруга погибла, поэтому сам воспитывает дочек и сына, а через время влюбляется в свою начальницу. Спустя три года дети открывают в себе суперсилы, что не нравится магам, особенно сестре Нади — оперативнице из Отдела магической безопасности Вере. Жёсткая и бескомпромиссная девушка и её правая рука Дэн устраивают охоту на юных супергероев, которые в силу неопытности могут раскрыть людям существование магии и уничтожить весь мир.

В ролях
В ролях
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
Антон Васильев
Антон Васильев
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
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Рейтинг сериала

9.8
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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Сезоны
Наследники. Дар крови - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
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