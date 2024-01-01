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Киноафиша Сериалы Ветреный холм

Ветреный холм (2024 - …)

Rüzgarli tepe 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal 7
Продолжительность сериала 434 часа 0 минут

О чем сериал

Лишившись в детстве любимых родителей и дома, в котором он провел свои самые счастливые дни, молодой Халил живет с жаждой мести в душе. С юных лет ему приходилось бороться с трудностями, и теперь он возвращается в родной город, чтобы отомстить тем, кто причинил ему зло. Однако здесь происходит его встреча с красавицей Зейнеп, наследницей той самой богатой семьи, которой мечтал отомстить Халил. С каждой минутой парню становится все сложнее реализовать свои замыслы, ведь он влюбился в Зейнеп с первого взгляда. Со временем становится понятно, что для двух молодых людей, охваченных вихрем любви, больше нет пути назад. Но каждый их шаг и каждое непростое решение будут иметь все новые необратимые последствия.

В ролях
В ролях
Хилал Куввет
Гёкберк Йилдырым
Джемре Арда
Сэльма Кутлуг
Зейнеп Серпил Бозкурт
Сена Пехливан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Сезоны
Ветреный холм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 130 эпизодов
 
Ветреный холм - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 87 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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