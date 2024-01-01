Лишившись в детстве любимых родителей и дома, в котором он провел свои самые счастливые дни, молодой Халил живет с жаждой мести в душе. С юных лет ему приходилось бороться с трудностями, и теперь он возвращается в родной город, чтобы отомстить тем, кто причинил ему зло. Однако здесь происходит его встреча с красавицей Зейнеп, наследницей той самой богатой семьи, которой мечтал отомстить Халил. С каждой минутой парню становится все сложнее реализовать свои замыслы, ведь он влюбился в Зейнеп с первого взгляда. Со временем становится понятно, что для двух молодых людей, охваченных вихрем любви, больше нет пути назад. Но каждый их шаг и каждое непростое решение будут иметь все новые необратимые последствия.