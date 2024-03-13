Это история о различных архетипах, собранных под одной крышей. Федор, как любой другой подросток, мечтал о легкой жизни, где скучные обязанности, такие как уборка и учеба, были бы выполнены другими. Его мечта сбылась, и теперь у него есть 8 клонов, вызванных из магической колоды карт. Но Федор не мог и представить, что каждая карта является своеобразной личностью, обладающей собственными амбициями. Увы, никто из его копий не желает заниматься посудой. При этом в магический мир возвращаться они желанием не горят.