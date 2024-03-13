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Киноафиша Сериалы 13 карт

13 карт (2024 - …)

13 kart 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 11 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 1 час 39 минут

О чем сериал

Это история о различных архетипах, собранных под одной крышей. Федор, как любой другой подросток, мечтал о легкой жизни, где скучные обязанности, такие как уборка и учеба, были бы выполнены другими. Его мечта сбылась, и теперь у него есть 8 клонов, вызванных из магической колоды карт. Но Федор не мог и представить, что каждая карта является своеобразной личностью, обладающей собственными амбициями. Увы, никто из его копий не желает заниматься посудой. При этом в магический мир возвращаться они желанием не горят.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.7
Оцените 11 голосов
8.5 IMDb
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Сезоны
13 карт - Сезон 1 Сезон 1
2024, 9 эпизодов
 
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