Пэк Су Джон — лидер команды по планированию в универмаге «Ёнсон», который считается лучшим в своей сфере. Она настоящий профессионал и всегда добивается высоких результатов. Су Джон не привыкла сдерживаться — если что-то её не устраивает, она без колебаний вступает в конфликт с коллегами. Однажды судьба сводит её с Пан Чжу Ёном — спустя 16 лет после их первой встречи. Теперь он её начальник, директор отдела стратегического планирования и будущий наследник компании. В юности Су Джон познакомилась с Чжу Ёном в онлайн-игре. Под ником «Чёрный соляной дракон» он олицетворял подростковый бунт, а их общение оставило в её памяти одни из самых неприятных воспоминаний. Для самого Чжу Ёна всё было иначе — он знал её как «Клубничку», влюбился в неё и считал своей первой любовью. Однако, когда он наконец признался в своих чувствах, Су Джон его отвергла, став причиной его первого горького разочарования. Спустя 16 лет судьба вновь сводит их вместе, но теперь Чжу Ён — её босс, а между ними всё ещё осталось слишком много недосказанного…