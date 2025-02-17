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Постер сериала Этот парень – черный огненный дракон
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Киноафиша Сериалы Этот парень – черный огненный дракон

Этот парень – черный огненный дракон (2025 - …)

Geunomeun Heukyeomryong 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Пэк Су Джон — лидер команды по планированию в универмаге «Ёнсон», который считается лучшим в своей сфере. Она настоящий профессионал и всегда добивается высоких результатов. Су Джон не привыкла сдерживаться — если что-то её не устраивает, она без колебаний вступает в конфликт с коллегами.  Однажды судьба сводит её с Пан Чжу Ёном — спустя 16 лет после их первой встречи. Теперь он её начальник, директор отдела стратегического планирования и будущий наследник компании.  В юности Су Джон познакомилась с Чжу Ёном в онлайн-игре. Под ником «Чёрный соляной дракон» он олицетворял подростковый бунт, а их общение оставило в её памяти одни из самых неприятных воспоминаний. Для самого Чжу Ёна всё было иначе — он знал её как «Клубничку», влюбился в неё и считал своей первой любовью. Однако, когда он наконец признался в своих чувствах, Су Джон его отвергла, став причиной его первого горького разочарования.  Спустя 16 лет судьба вновь сводит их вместе, но теперь Чжу Ён — её босс, а между ними всё ещё осталось слишком много недосказанного…

Этот парень – черный огненный дракон - трейлер первого сезона
Этот парень – черный огненный дракон   трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ко Чхан-сок
Ко Чхан-сок
Мун Га-ён
Мун Га-ён
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

9.6
Оцените 17 голосов
7.4 IMDb
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Сезоны
Этот парень – черный огненный дракон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 16 эпизодов
 
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