Кенан Акын — обаятельный, харизматичный мужчина и неисправимый ловелас. Однажды судьба сводит его с Мюневвер — девушкой, выросшей в глубоко религиозной семье и воспитанной в строгих традициях ислама. По воле покойной матери она должна выйти замуж, но сама еще не знает, какой выбор сделает. Как только Кенан встречает Мюневвер, он понимает — именно она предназначена ему судьбой. Однако их миры слишком разные, а окружающие готовы сделать всё, чтобы не дать им быть вместе. Смогут ли они преодолеть преграды, или разница между ними окажется непреодолимой?
Когда уже выйдет??