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Киноафиша Сериалы Рынок

Рынок (2025 - …)

Piyasa 18+
Год выпуска 2025
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут

О чем сериал

Кенан Акын — обаятельный, харизматичный мужчина и неисправимый ловелас. Однажды судьба сводит его с Мюневвер — девушкой, выросшей в глубоко религиозной семье и воспитанной в строгих традициях ислама. По воле покойной матери она должна выйти замуж, но сама еще не знает, какой выбор сделает.  Как только Кенан встречает Мюневвер, он понимает — именно она предназначена ему судьбой. Однако их миры слишком разные, а окружающие готовы сделать всё, чтобы не дать им быть вместе. Смогут ли они преодолеть преграды, или разница между ними окажется непреодолимой?

В ролях
В ролях
Альп Навруз
Альп Навруз
Илайда Алишан
Фырат Алтунмеше
Зухал Олджай
Айча Бингёль
Халил Демир
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 12 голосов
3.6 IMDb
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Сезоны
Рынок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Марьям Наджмидинова 27 апреля 2025, 23:50
Жду с нетерпением 7-8-9 серии
Когда уже выйдет??
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 23:18
Очень рады прочесть ваше мнение , спасибо 😌
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