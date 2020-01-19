«911: Одинокая звезда» — многосерийное остросюжетное шоу, которое является самостоятельным ответвлением сериала «911 служба спасения». Действие «Одинокой звезды» разворачивается в Остине, где довольно часто происходят масштабные катастрофы. Главный герой — капитан Оуэн Стрэнд, начальник пожарной охраны. Он был направлен в город для того, чтобы восстановить работу местной пожарной части, все члены которой трагически погибли в результате взрыва. Как правило, компанию ему составляют сотрудники других экстренных служб — парамедики и полицейские. Каждый день они сталкиваются с опасными ситуациями, требующими немедленных действий.