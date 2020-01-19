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Постер к сериалу 911: Одинокая звезда
Постер к сериалу 911: Одинокая звезда
Постер к сериалу 911: Одинокая звезда
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы 911: Одинокая звезда
911: Одинокая звезда (2020 - …) 9-1-1: Lone Star 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 42 часа 0 минут
О чем сериал

«911: Одинокая звезда» — многосерийное остросюжетное шоу, которое является самостоятельным ответвлением сериала «911 служба спасения». Действие «Одинокой звезды» разворачивается в Остине, где довольно часто происходят масштабные катастрофы. Главный герой — капитан Оуэн Стрэнд, начальник пожарной охраны. Он был направлен в город для того, чтобы восстановить работу местной пожарной части, все члены которой трагически погибли в результате взрыва. Как правило, компанию ему составляют сотрудники других экстренных служб — парамедики и полицейские. Каждый день они сталкиваются с опасными ситуациями, требующими немедленных действий.

911: Одинокая звезда - трейлер
911: Одинокая звезда
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Райан Мерфи
Райан Мерфи
Брэд Фалчук
Брэд Фалчук
Тим Майнир
Тим Майнир
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лив Тайлер
Лив Тайлер Michelle Blake
Роб Лоу
Роб Лоу Owen Strand
Джим Пэррак Judson "Judd" Ryder
Ронен Рубинштейн
Ронен Рубинштейн Tyler Kennedy "TK" Strand
Наташа Карам Marjan Marwani
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
911: Одинокая звезда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
911: Одинокая звезда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 14 эпизодов
 
911: Одинокая звезда - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 18 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
Кадры из сериала
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