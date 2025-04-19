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Постер сериала Бродяга
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Киноафиша Сериалы Бродяга

Бродяга (2025 - 2025)

Brodyaga 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Бездомный Борис находит на свалке утюг со следами крови и относит его в полицию, ведь это может быть орудие убийства. Но никто всерьёз не воспринимает местного мусорщика, пока следователь Валерия Перова не заинтересовывается делом неизвестной девушки, найденной мертвой у загородной трассы. На голове жертвы она замечает след, подозрительно похожий на след от удара утюгом. Но экспертиза уже установила, что девушка сбита автомобилем. Валерия уверена, что в этом, казалось бы, очевидном деле не всё так просто, нужно только установить личность жертвы. Неожиданно на помощь следствию приходит Борис, и дело приобретает совершенно иной оборот. Между тем личность и мотивы самого Бориса для Валерии остаются загадкой. 

В ролях
В ролях
Татьяна Ратникова
Татьяна Ратникова
Петр Кислов
Петр Кислов
Петр Кириллов
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Родион Долгирев
Дмитрий Бедерин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 14 голосов
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Сезоны
Бродяга - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Оксана Севрюкова 25 апреля 2025, 13:07
Классный сериал!!! Очень заинтриговал. Скорее ждём продолжения!!! П.с. Единственное, был ляп с брелком 🙂
Алексей Биркин 21 апреля 2025, 16:42
хороший фильм жду продолжения😀
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