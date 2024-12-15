Российский детективно-мистической сериал «Нерожденная» рассказывает о судьбе сироты с удивительными способностями. Алиса может видеть души мертвых и даже беседовать с ними. Все дело в том, что она сама находится на границе двух миров: девочка умерла при родах, а в ее тело вселилась душа другого ребенка, который не должен был погибнуть. Разумеется, Алиса не знает этого, она воспитывается как обычный подросток в семье своего опекуна, следователя Василия, и дружит с тайно влюбленным в нее автослесарем Максимом.