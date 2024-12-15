Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Нерожденная
1 постер
Киноафиша Сериалы Нерожденная

Нерожденная (2024 - 2024)

Nerozhdennaya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Российский детективно-мистической сериал «Нерожденная» рассказывает о судьбе сироты с удивительными способностями. Алиса может видеть души мертвых и даже беседовать с ними. Все дело в том, что она сама находится на границе двух миров: девочка умерла при родах, а в ее тело вселилась душа другого ребенка, который не должен был погибнуть. Разумеется, Алиса не знает этого, она воспитывается как обычный подросток в семье своего опекуна, следователя Василия, и дружит с тайно влюбленным в нее автослесарем Максимом.

В ролях
В ролях
Ольга Богданова
Ольга Богданова
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Людмила Нильская
Людмила Нильская
Александр Никитин
Александр Никитин
Евгения Каверау
Евгения Каверау
Юрий Скулябин
Юрий Скулябин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 12 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Нерожденная - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Марина Арабаджи 28 декабря 2024, 06:28
Мне фильм понравился. Жду продолжения. Очень понравилась роль бабки-колдуньи. Сыграла настолько естественно, что я была расстроена ее смертью. Лучшая… Читать дальше…
Рокси Haha 2 февраля 2025, 21:47
Блииинннн когда 2 сезон
Отзывы Написать
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше