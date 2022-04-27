Сериал «Оффлайн» – это детективный триллер о загадочном маньяке, бросившем вызов наркоторговцам. В век компьютерных технологий люди покупают запрещенные вещества через специальное тайное мобильное приложение – BeHappy. Там они могут анонимно заказать наркотик и договориться с курьером о месте «клада». Но однажды кто-то взламывает преступную интернет-сеть и скачивает базу данных всех продавцов и покупателей. Хакер требует, чтобы они сами рассказали обо всем полиции. В противном случае их ждет смерть.