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Киноафиша Сериалы Оффлайн
Оффлайн (2022 - 2022) Оффлайн 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 8 часов 40 минут
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О чем сериал

Сериал «Оффлайн» – это детективный триллер о загадочном маньяке, бросившем вызов наркоторговцам. В век компьютерных технологий люди покупают запрещенные вещества через специальное тайное мобильное приложение – BeHappy. Там они могут анонимно заказать наркотик и договориться с курьером о месте «клада». Но однажды кто-то взламывает преступную интернет-сеть и скачивает базу данных всех продавцов и покупателей. Хакер требует, чтобы они сами рассказали обо всем полиции. В противном случае их ждет смерть.

Оффлайн - трейлер
Оффлайн
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Алена Константинова
Алена Константинова
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Полина Максимова
Полина Максимова
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Оффлайн - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
В чёрном-чёрном интернете: обзор сериала Оффлайн
В чёрном-чёрном интернете: обзор сериала Оффлайн
Слушать саундтрек сериала Оффлайн
Кадры из сериала
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