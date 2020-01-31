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Постер к сериалу Итэвон Класс
Постер к сериалу Итэвон Класс
Постер к сериалу Итэвон Класс
Постер к сериалу Итэвон Класс
Постер к сериалу Итэвон Класс
Рейтинги
9.3 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
5 постеров
Рейтинги
9.3 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Итэвон Класс
Итэвон Класс (2020 - 2020) Itaewon Class 18+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал jTBC
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 21 час 20 минут
О чем сериал

Сериал «Итэвон Класс» – это дорама корейского производства о юноше, мечтающем открыть собственный бизнес. Пак Сэ Рои потерял отца по вине местного ресторанного магната и его непутевого сына. Пытаясь отомстить, парень оказался за решеткой. Но в тюрьме у него было время понять, что месть – это блюдо, которое подается холодным. Теперь он решил доказать свою правоту без применения кулаков – с помощью интеллекта, усердия и верных друзей. Ему предстоит создать с нуля успешный ресторан и выйти с соперником один на один.

Итэвон Класс - трейлер
Итэвон Класс
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сон Хён-джу
Ким Да-ми
Ю Джэ-мён
Ю Джэ-мён
Крис Лион Tony Kim
Пак Со-джун
Пак Со-джун
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Итэвон Класс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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