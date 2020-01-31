Сериал «Итэвон Класс» – это дорама корейского производства о юноше, мечтающем открыть собственный бизнес. Пак Сэ Рои потерял отца по вине местного ресторанного магната и его непутевого сына. Пытаясь отомстить, парень оказался за решеткой. Но в тюрьме у него было время понять, что месть – это блюдо, которое подается холодным. Теперь он решил доказать свою правоту без применения кулаков – с помощью интеллекта, усердия и верных друзей. Ему предстоит создать с нуля успешный ресторан и выйти с соперником один на один.