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Постер сериала Комиссар Рекс
Постер сериала Комиссар Рекс
Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Комиссар Рекс

Комиссар Рекс (1994 - 2004)

Собака по кличке Рекс помогает детективам раскрывать тяжелые преступления Kommissar Rex 18+
Год выпуска 1994
Страна Австрия/Германия
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ORF 1
Продолжительность сериала 89 часов 15 минут

О чем сериал

«Комиссар Рекс» — сериал производства нескольких стран, который выходил в эфир с 1994 года. Главный персонаж шоу — собака по кличке Рекс, которая помогает детективам раскрывать разные тяжелые преступления. Шоу транслировалось в пятидесяти странах и было удостоено нескольких наград. На протяжении всего шоу хозяевами Рекса становилось трое полицейских — Рихард Мозер, Александр Брандтнер и Марк Хоффман. Впоследствии «Рекс» также получил свою итальянскую версию: герои сериала «переехали» из Вены в Рим, однако структура сюжета не изменилась. 

Комиссар Рекс - трейлер
Комиссар Рекс  трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Peter Moser
Peter Hajek
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карл Маркович
Карл Маркович Ernst Stockinger (s.1-2)
Тобиас Моретти
Тобиас Моретти Richard Moser (s.1-4)
Гедеон Буркхард
Гедеон Буркхард Alexander Brandtner (s.4-7)
Martin Weinek Fritz Kunz (s.5-12)
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Сезоны
Комиссар Рекс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1994, 14 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1995, 15 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1996, 12 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1998, 13 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1999, 13 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2000, 12 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2001, 10 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2002, 13 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2003, 13 эпизодов
 
Комиссар Рекс - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2004, 4 эпизода
 
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