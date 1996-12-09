«Комиссар Рекс» — сериал производства нескольких стран, который выходил в эфир с 1994 года. Главный персонаж шоу — собака по кличке Рекс, которая помогает детективам раскрывать разные тяжелые преступления. Шоу транслировалось в пятидесяти странах и было удостоено нескольких наград. На протяжении всего шоу хозяевами Рекса становилось трое полицейских — Рихард Мозер, Александр Брандтнер и Марк Хоффман. Впоследствии «Рекс» также получил свою итальянскую версию: герои сериала «переехали» из Вены в Рим, однако структура сюжета не изменилась.