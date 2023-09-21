Двадцать лет назад юный Халил Ибрагим стал свидетелем убийства своего отца. Чтобы уберечь его от кровной мести, дядя увез мальчика в другой город. Спустя годы Халил Ибрагим возвращается домой с намерением восстановить разрушенный дом и жениться на Ясемин, которой сделал предложение несколько лет назад. Он не хочет ворошить старую семейную вражду, но глава клана Лето и его сын Тарик, который сам влюблён в Ясемин, мечтают о его скором отъезде. Ситуация становится ещё сложнее, когда Халил Ибрагим вновь встречает Зейнеп Лето, свою давнюю знакомую из начальной школы, вернувшуюся из Америки.