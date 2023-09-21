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Постер сериала Безграничная любовь
Постер сериала Безграничная любовь
Рейтинги
9.5 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Безграничная любовь

Безграничная любовь (2023 - …)

Hudutsuz Sevda 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 142 часа 0 минут

О чем сериал

Двадцать лет назад юный Халил Ибрагим стал свидетелем убийства своего отца. Чтобы уберечь его от кровной мести, дядя увез мальчика в другой город. Спустя годы Халил Ибрагим возвращается домой с намерением восстановить разрушенный дом и жениться на Ясемин, которой сделал предложение несколько лет назад. Он не хочет ворошить старую семейную вражду, но глава клана Лето и его сын Тарик, который сам влюблён в Ясемин, мечтают о его скором отъезде. Ситуация становится ещё сложнее, когда Халил Ибрагим вновь встречает Зейнеп Лето, свою давнюю знакомую из начальной школы, вернувшуюся из Америки.

В ролях
В ролях
Burak Sergen
Озгюр Эмре Йылдырым
Эсра Дерманджиоглу
Мирай Данер
Чагла Ырмак
Бурак Севинч
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.5
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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Сезоны
Безграничная любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 34 эпизода
 
Безграничная любовь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 34 эпизода
 
Сезон 3
TBA, 3 эпизода
 
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