Чтобы выиграть Чемпионат мира, японская футбольная ассоциация решает нанять загадочного и эксцентричного тренера Дзимпати Эго. Тот в уверенности, что в Японии нет хороших нападающих, создает Блю Лок — тюрьму, где триста юных талантливых футболистов соревнуются друг с другом. Победитель получит право стать нападающим национальной сборной, а проигравшим навсегда запретят играть за сборную. Одним из участников становится Ёити Исаги, который мечтает стать величайшим нападающим в мире и привести Японию к футбольной славе.