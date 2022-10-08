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Постер сериала Синяя тюрьма: Блю Лок
Постер сериала Синяя тюрьма: Блю Лок
Постер сериала Синяя тюрьма: Блю Лок
Рейтинги
9.3 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Синяя тюрьма: Блю Лок

Синяя тюрьма: Блю Лок (2022 - …)

Blue Lock 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал BS11
Продолжительность сериала 15 часов 50 минут

О чем сериал

Чтобы выиграть Чемпионат мира, японская футбольная ассоциация решает нанять загадочного и эксцентричного тренера Дзимпати Эго. Тот в уверенности, что в Японии нет хороших нападающих, создает Блю Лок — тюрьму, где триста юных талантливых футболистов соревнуются друг с другом. Победитель получит право стать нападающим национальной сборной, а проигравшим навсегда запретят играть за сборную. Одним из участников становится Ёити Исаги, который мечтает стать величайшим нападающим в мире и привести Японию к футбольной славе.

Синяя тюрьма: Блю Лок - трейлер второго сезона
Синяя тюрьма: Блю Лок  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Саори Хаями
Саори Хаями
Сома Саито
Юки Оно
Кадзуки Ура
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.3
Оцените 19 голосов
8.1 IMDb
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Сезоны
Синяя тюрьма: Блю Лок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 24 эпизода
 
Синяя тюрьма: Блю Лок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 14 эпизодов
 
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