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Постер сериала Короче, план такой
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Киноафиша Сериалы Короче, план такой

Короче, план такой (2023 - …)

Koroche, plan takoj 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Сериал «Короче, план такой» – это авантюрная комедия о команде отечественных хакеров. Ребята давно дружат и успешно вскрывают электронные кошельки богачей, однако они никогда не видели друг друга «в офлайне». К сожалению, очередная операция проваливается, и теперь героям приходится встретиться вживую, чтобы вместе придумать план спасения от полиции. Им предлагают два варианта: отправиться в тюрьму или начать работать в интересах своей страны. Недолго думая герои выбирают второй вариант и оказываются на тайной службе.

В ролях
В ролях
София Каштанова
София Каштанова
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Игорь Коровин
Михаил Сафронов
Михаил Сафронов
Михаил Кремер
Михаил Кремер
Никита Богатов
Никита Богатов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.6
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
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Сезоны
Короче, план такой - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 11 октября 2023, 16:19
Здорово, что сериал произвёл на вас впечатление! 😉
Иван Рожков 11 октября 2023, 16:14
Кайфовый фильм, хорошая съемка. есть ржачные моменты. Смотрится легко и бодро
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