Сериал «Короче, план такой» – это авантюрная комедия о команде отечественных хакеров. Ребята давно дружат и успешно вскрывают электронные кошельки богачей, однако они никогда не видели друг друга «в офлайне». К сожалению, очередная операция проваливается, и теперь героям приходится встретиться вживую, чтобы вместе придумать план спасения от полиции. Им предлагают два варианта: отправиться в тюрьму или начать работать в интересах своей страны. Недолго думая герои выбирают второй вариант и оказываются на тайной службе.