Павел работает в скандальном телешоу «Правда», эфир которой заполнен откровенными историями и выяснением отношений между участниками. Однажды его бывшая девушка Вера рассказывает о том, что ее изнасиловал популярный музыкант Кирилл Артемьев. Паша хочет добраться до истины и начинает собственное расследование. Он пытается выяснить, как именно разворачивались события в тот злополучный день, но не может прийти ни к каким выводам. Чтобы разобраться в запутанной ситуации, телевизионщик приглашает Веру стать участницей «Правды». Однако этот шаг приводит совсем не к тому, что планировал главный герой.