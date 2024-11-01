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Киноафиша Сериалы Дайте шоу

Дайте шоу (2024 - …)

Dajte shou 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 6 часов 8 минут

О чем сериал

Павел работает в скандальном телешоу «Правда», эфир которой заполнен откровенными историями и выяснением отношений между участниками. Однажды его бывшая девушка Вера рассказывает о том, что ее изнасиловал популярный музыкант Кирилл Артемьев. Паша хочет добраться до истины и начинает собственное расследование. Он пытается выяснить, как именно разворачивались события в тот злополучный день, но не может прийти ни к каким выводам. Чтобы разобраться в запутанной ситуации, телевизионщик приглашает Веру стать участницей «Правды». Однако этот шаг приводит совсем не к тому, что планировал главный герой.

Дайте шоу - тизер первого сезона
Дайте шоу  тизер первого сезона
В ролях
В ролях
Милош Бикович
Милош Бикович
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Игорь Верник
Игорь Верник
Никита Джигурда
Никита Джигурда
Дима Билан
Дима Билан
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

9.5
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
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Сезоны
Дайте шоу - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
ахахщывиа 13 ноября 2024, 21:44
Прикольный сериал. Меня изначально заинтересовало то, что в сериале снялось много исполнителей, которые играют самих себя. Но и главные герои… Читать дальше…
Гордей Сахаров 7 ноября 2024, 22:36
У меня никогда не было особого интереса к ток-шоу, но сериал меня изначально заинтересовал необычной историей, потому что про звезд шоубиза сериалов… Читать дальше…
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Новости о сериале
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