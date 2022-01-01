Российский комедийно-фантастический сериал «Предпоследняя инстанция» – это история о двух сотрудниках необычной организации, именуемой Управлением по распределению душ, сокращенно УПРД. Макс и Валя принимают решения о том, куда отправлять того или иного человека после смерти – в Ад или Рай. Они разбираются с неоднозначными случаями, подсчитывая количество добрых и злых поступков, совершенных погибшим при жизни. Макс не стесняется продавать билет в Рай миллионерам, а Валя хочет вызволить из Ада своего супруга.