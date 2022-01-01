Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Предпоследняя инстанция
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Предпоследняя инстанция
Предпоследняя инстанция (2022 - 2022) Предпоследняя инстанция 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Okko
Телеканал ТВ-3
Продолжительность 5 часов 0 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Российский комедийно-фантастический сериал «Предпоследняя инстанция» – это история о двух сотрудниках необычной организации, именуемой Управлением по распределению душ, сокращенно УПРД.  Макс и Валя принимают решения о том, куда отправлять того или иного человека после смерти – в Ад или Рай. Они разбираются с неоднозначными случаями, подсчитывая количество добрых и злых поступков, совершенных погибшим при жизни. Макс не стесняется продавать билет в Рай миллионерам, а Валя хочет вызволить из Ада своего супруга.

Предпоследняя инстанция - трейлер первого сезона
Предпоследняя инстанция
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Предпоследняя инстанция - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Павел Прилучный и Ирина Розанова исполнят ведущие роли в фэнтезийном сериале «Предпоследняя инстанция»
Павел Прилучный и Ирина Розанова исполнят ведущие роли в фэнтезийном сериале «Предпоследняя инстанция»
Слушать саундтрек сериала Предпоследняя инстанция
Кадры из сериала
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши