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Постер сериала Последний богатырь. Наследие
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Киноафиша Сериалы Последний богатырь. Наследие

Последний богатырь. Наследие (2024 - …)

Poslednij bogatyr. Nasledie 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Новая глава захватывающих приключений для всей семьи. Спустя 20 лет после победы над злом жители Белогорья живут в гармонии. Отговорив Кощея обращаться к тьме, богатырь Иван изменил судьбу волшебного сказочного мира, и ему не пришлось скрываться в современной Москве. Здесь, в более благополучной реальности, у повзрослевшего героя две дочери — любознательная волшебница Софья и застенчивая богатырка Марья. Неожиданное появление колдуна Северина, предсказывающего беду, ломает размеренную жизнь города. Чтобы отразить новую угрозу и спасти собственного отца, дочерям Ивана придется разделиться. Пока Марья стоит на страже Белогорья, Софья отправляется в Москву, где находит молодого Ивана из параллельного мира и становится его помощницей в новых подвигах. 

Последний богатырь. Наследие - тизер-трейлер первого сезона №2
Последний богатырь. Наследие  тизер-трейлер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Александр Лыков
Александр Лыков
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

9.3
Оцените 91 голос
6.4 IMDb
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Сезоны
Последний богатырь. Наследие - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Елена Бурлакова 14 октября 2024, 07:06
Отличный фильм, 13.10 ходила на 1-2 серию мне очень понравилось. Теперь жду другие серии, очень интересно что будет дальше.
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