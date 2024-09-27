Новая глава захватывающих приключений для всей семьи. Спустя 20 лет после победы над злом жители Белогорья живут в гармонии. Отговорив Кощея обращаться к тьме, богатырь Иван изменил судьбу волшебного сказочного мира, и ему не пришлось скрываться в современной Москве. Здесь, в более благополучной реальности, у повзрослевшего героя две дочери — любознательная волшебница Софья и застенчивая богатырка Марья. Неожиданное появление колдуна Северина, предсказывающего беду, ломает размеренную жизнь города. Чтобы отразить новую угрозу и спасти собственного отца, дочерям Ивана придется разделиться. Пока Марья стоит на страже Белогорья, Софья отправляется в Москву, где находит молодого Ивана из параллельного мира и становится его помощницей в новых подвигах.