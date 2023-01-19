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Киноафиша Сериалы Открывай, полиция!

Открывай, полиция! (2023 - …)

Открывай, полиция!
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

Сериал «Открывай, полиция!» – это российская комедия о полицейском и его будущем зяте. Подполковник Дмитрий Рощин безгранично любит свою взрослую дочь Анну, но в семье начинаются проблемы, когда та выбирает совершенно неподходящего для «ментовской дочки» жениха. Молодой ученый Андрей Изотов с недоверием относится к вооруженным людям и терпеть не может полицейских. Чтобы не навредить отношениям пары, Рощин решает переубедить парня. Тот напрашивается ему в напарники, чтобы увидеть все своими глазами.

Открывай, полиция! - трейлер
Открывай, полиция!
трейлер
В ролях
В ролях
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Артем Быстров
Артем Быстров
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Сергей Гинзбург
Сергей Гинзбург
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Дарья Ленда
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Открывай, полиция!»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Открывай, полиция! - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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