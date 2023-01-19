Сериал «Открывай, полиция!» – это российская комедия о полицейском и его будущем зяте. Подполковник Дмитрий Рощин безгранично любит свою взрослую дочь Анну, но в семье начинаются проблемы, когда та выбирает совершенно неподходящего для «ментовской дочки» жениха. Молодой ученый Андрей Изотов с недоверием относится к вооруженным людям и терпеть не может полицейских. Чтобы не навредить отношениям пары, Рощин решает переубедить парня. Тот напрашивается ему в напарники, чтобы увидеть все своими глазами.