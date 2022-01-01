Сериал «Постучись в мою дверь» – это отечественная адаптация турецкого романтического хита. Молодая талантливая девушка учится на архитектора и мечтает о зарубежной стажировке. Ей действительно выдают грант, и она уже готовится к отъезду, но неожиданно бизнесмен, оплачивающий стажировку, отзывает бумаги. В ярости красавица является на его пресс-конференцию и высказывает мужчине все, что она думает о его поведении и о своей сломанной судьбе. Но, следуя порыву эмоций, она неожиданно целует «врага» у всех на глазах.