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Киноафиша Сериалы Постучись в мою дверь

Постучись в мою дверь ( - …)

Постучись в мою дверь
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

Сериал «Постучись в мою дверь» – это отечественная адаптация турецкого романтического хита. Молодая талантливая девушка учится на архитектора и мечтает о зарубежной стажировке. Ей действительно выдают грант, и она уже готовится к отъезду, но неожиданно бизнесмен, оплачивающий стажировку, отзывает бумаги. В ярости красавица является на его пресс-конференцию и высказывает мужчине все, что она думает о его поведении и о своей сломанной судьбе. Но, следуя порыву эмоций, она неожиданно целует «врага» у всех на глазах.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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