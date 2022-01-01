Действие происходит в Выборге. Капитан Чагин Евгений вместе с коллегой отправляется на место происшествия: ночью в пригороде фермер убил трех преступников, которые ворвались к нему в дом. Им оказывается бывший друг детства Чагина. Фермер сообщает капитану о том, что не сразу смог взять в руки оружие. После того как он убил двух преступников, ему пришлось догонять третьего. Тот упал замертво уже возле ворот. Чагин знает, что его другу могут инкриминировать превышение самообороны. Он решает помочь фермеру.