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Киноафиша Сериалы Черное солнце
Черное солнце (2022 - …) Черное солнце
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал НТВ
О чем сериал

Действие происходит в Выборге. Капитан Чагин Евгений вместе с коллегой отправляется на место происшествия: ночью в пригороде фермер убил трех преступников, которые ворвались к нему в дом. Им оказывается бывший друг детства Чагина. Фермер сообщает капитану о том, что не сразу смог взять в руки оружие. После того как он убил двух преступников, ему пришлось догонять третьего. Тот упал замертво уже возле ворот. Чагин знает, что его другу могут инкриминировать превышение самообороны. Он решает помочь фермеру.

В ролях
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Петр Кислов
Петр Кислов
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Петр Романов
Петр Романов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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