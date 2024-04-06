Участницы передачи «Участковые России» Анна и Наталья отправляются в провинциальный городок – Лисьегорск. Обе являются сотрудницами участка № 13: Анна служит терапевтом в больнице, а ее спутница работает в правоохранительных органах. Обеим сулили квартиры, но случилась накладка – и некоторое время девушкам придется ютиться на одной жилплощади. Дочь профессора и девушка, которая воспитывалась в детском доме, принадлежат к разным мирам. Найти общий язык им нелегко...
Отвлекает от работы, доиашних проблем. Что необычно, смотрели вместе с мужем! Вау! Так что ждем продолжения!