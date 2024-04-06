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Постер сериала Участок № 13
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Киноафиша Сериалы Участок № 13

Участок № 13 (2024 - 2024)

Uchastok № 13 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Участницы передачи «Участковые России» Анна и Наталья отправляются в провинциальный городок – Лисьегорск. Обе являются сотрудницами участка № 13: Анна служит терапевтом в больнице, а ее спутница работает в правоохранительных органах. Обеим сулили квартиры, но случилась накладка – и некоторое время девушкам придется ютиться на одной жилплощади. Дочь профессора и девушка, которая воспитывалась в детском доме, принадлежат к разным мирам. Найти общий язык им нелегко...

В ролях
В ролях
Ольга Чудакова
Ольга Чудакова
Елена Захарова
Елена Захарова
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Родион Долгирев
Всеволод Макаров
Олег Масленников-Войтов
Олег Масленников-Войтов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.7
Оцените 10 голосов
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Сезоны
Участок № 13 - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Ольга Полетаева 3 апреля 2025, 20:41
Прикольный и легкий сериал.
Отвлекает от работы, доиашних проблем. Что необычно, смотрели вместе с мужем! Вау! Так что ждем продолжения!
Людмила Карпова 3 апреля 2025, 18:33
Мне понравился сериал. Немного наивный, но не затянут. Смотрится легко. Жду очередного сезона и серий. Спасибо☺
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