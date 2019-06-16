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Постер к сериалу Город на холме
Постер к сериалу Город на холме
Постер к сериалу Город на холме
Постер к сериалу Город на холме
Постер к сериалу Город на холме
Постер к сериалу Город на холме
Рейтинги
9.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
6 постеров
Рейтинги
9.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Город на холме
Город на холме (2019 - …) City on a Hill 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 26 часов 0 минут
О чем сериал

«Город на холме» — американский сериал, снятый в жанре драматического триллера. Действие шоу разворачивается в начале девяностых годов в Бостоне. В это время город находился под сильным влиянием коррумпированных чиновников и полицейских. Кроме того, само американское общество тех лет еще не освободилось от расистских стереотипов. Главный герой — темнокожий окружной прокурор Декорси Уорд, который получил новую работу в Бостоне. Уорд серьезно намерен изменить существующие порядки и очистить город от преступности. По ходу развития событий Декорси заключает вынужденную сделку с коррумпированным сотрудником ФБР Джеки Рором, так как только он может помочь выйти на банду, нападающую на инкассаторов.

Город на холме - трейлер третьего сезона
Город на холме
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Chuck MacLean
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон Jackie Rohr
Джонатан Такер
Джонатан Такер Frankie Ryan
Джилл Хеннесси Jenny Rohr
Кевин Чэпмен
Кевин Чэпмен J.R. Minogue
Элдис Ходж
Элдис Ходж DeCourcy Ward
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Город на холме»
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
31 июля 2022
Episode 2
Сезон 3 Серия 2
7 августа 2022
Episode 3
Сезон 3 Серия 3
14 августа 2022
Episode 4
Сезон 3 Серия 4
21 августа 2022
Episode 5
Сезон 3 Серия 5
28 августа 2022
Episode 6
Сезон 3 Серия 6
4 сентября 2022
Episode 7
Сезон 3 Серия 7
11 сентября 2022
Episode 8
Сезон 3 Серия 8
18 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Город на холме - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Город на холме - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Город на холме - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Город на холме
Кадры из сериала
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