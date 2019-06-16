«Город на холме» — американский сериал, снятый в жанре драматического триллера. Действие шоу разворачивается в начале девяностых годов в Бостоне. В это время город находился под сильным влиянием коррумпированных чиновников и полицейских. Кроме того, само американское общество тех лет еще не освободилось от расистских стереотипов. Главный герой — темнокожий окружной прокурор Декорси Уорд, который получил новую работу в Бостоне. Уорд серьезно намерен изменить существующие порядки и очистить город от преступности. По ходу развития событий Декорси заключает вынужденную сделку с коррумпированным сотрудником ФБР Джеки Рором, так как только он может помочь выйти на банду, нападающую на инкассаторов.