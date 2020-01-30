«Незнакомка» — многосерийное шоу, снятое в жанре триллера. Сюжет разворачивается вокруг счастливого семьянина по имени Адам Прайс. Вот уже несколько лет он вполне себе успешно воспитывает двоих детей и обожает свою красавицу жену. Однако в один день вся его жизнь неожиданно меняется. На пути Прайсов появляется загадочная двадцатилетняя девушка в бейсболке, которая утверждает, что знает мрачный секрет супруги Адама Коринн. Увы, на этом история не заканчивается. После визита странной девушки сама Коринн куда-то исчезает. Главный герой пытается собрать свою жизнь по частям и понять, какую же цель преследует незнакомка.