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Постер к сериалу Незнакомка
Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 7.3
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Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Незнакомка
Незнакомка (2020 - 2020) The Stranger 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 36 минут
О чем сериал

«Незнакомка» — многосерийное шоу, снятое в жанре триллера. Сюжет разворачивается вокруг счастливого семьянина по имени Адам Прайс. Вот уже несколько лет он вполне себе успешно воспитывает двоих детей и обожает свою красавицу жену. Однако в один день вся его жизнь неожиданно меняется. На пути Прайсов появляется загадочная двадцатилетняя девушка в бейсболке, которая утверждает, что знает мрачный секрет супруги Адама Коринн. Увы, на этом история не заканчивается. После визита странной девушки сама Коринн куда-то исчезает. Главный герой пытается собрать свою жизнь по частям и понять, какую же цель преследует незнакомка.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Харлан Кобен
Харлан Кобен
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж Adam Price
Стивен Ри
Стивен Ри Martin Killane
Дженнифер Сондерс
Дженнифер Сондерс Heidi Doyle
Пол Кэй
Пол Кэй DC Patrick Katz
Шиван Финнеран
Шиван Финнеран DS Johanna Griffin
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Незнакомка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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