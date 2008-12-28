У маленькой девочки Жени такие разные бабушки и дедушки: простые, веселые, шумные Валентина и Иван и интеллигентные Ольга и Юрий. Кажется, они ни при каких обстоятельствах не смогут ужиться под одной крышей, но случайность сталкивает их вместе: родня приезжает, чтобы присмотреть за внучкой, и оказывается вынуждена делить территорию и внимание Женечки. Невзлюбив друг друга поначалу, сваты вскоре становятся лучшими друзьями, вместе воспитывают девочку и даже открывают совместный бизнес. Скучно им не бывает никогда.