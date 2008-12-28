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Постер к сериалу Сваты
Постер к сериалу Сваты
Постер к сериалу Сваты
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Киноафиша Сериалы Сваты
Сваты (2008 - …) Сваты 16+
Год выпуска 2008
Страна Украина
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Інтер
Телеканал Россия 1
Продолжительность 60 часов 50 минут
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О чем сериал

У маленькой девочки Жени такие разные бабушки и дедушки: простые, веселые, шумные Валентина и Иван и интеллигентные Ольга и Юрий. Кажется, они ни при каких обстоятельствах не смогут ужиться под одной крышей, но случайность сталкивает их вместе: родня приезжает, чтобы присмотреть за внучкой, и оказывается вынуждена делить территорию и внимание Женечки. Невзлюбив друг друга поначалу, сваты вскоре становятся лучшими друзьями, вместе воспитывают девочку и даже открывают совместный бизнес. Скучно им не бывает никогда.

Сваты - трейлер седьмого сезона
Сваты
трейлер седьмого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Федор Добронравов
Федор Добронравов Иван Степанович Будько
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева Ольга Николаевна Беркович (Ковалёва)
Николай Добрынин
Николай Добрынин Митяй Буханкин
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев Юрий Анатольевич Ковалёв
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко Валентина Петровна Будько
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сваты - Сезон 1 Сезон 1
2008, 2 эпизода
 
Сваты - Сезон 2 Сезон 2
2009, 2 эпизода
 
Сваты - Сезон 3 Сезон 3
2009, 12 эпизодов
 
Сваты - Сезон 4 Сезон 4
2010, 16 эпизодов
 
Сваты - Сезон 5 Сезон 5
2011, 16 эпизодов
 
Сваты - Сезон 6 Сезон 6
2013, 16 эпизодов
 
Сваты - Сезон 7 Сезон 7
2021, 9 эпизодов
 
Новости о сериале
В 2021 году самым популярным в России сериалом признано украинское телешоу «Сваты»
В 2021 году самым популярным в России сериалом признано украинское телешоу «Сваты»
Новый сезон «Сватов» выйдет в России в конце декабря
Новый сезон «Сватов» выйдет в России в конце декабря
Слушать саундтрек сериала Сваты
Кадры из сериала
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