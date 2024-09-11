Лейла — яркая и жизнерадостная девочка, которой было нелегко пережить утрату матери. Но, едва оправившись от этого горя, она сталкивается с новым ударом — отец собирается жениться снова. Однако мачеха оказывается совсем не той милой и заботливой женщиной, за которую пытается себя выдать. Лейла раскрывает её истинное лицо перед отцом, но вскоре тот погибает при трагических обстоятельствах. Мачеха отправляет девочку жить на свалку. В нечеловеческих условиях Лейла учится выживать, и только благодаря новым друзьям ей удается не только выжить, но и обрести приемную семью. Проходят годы, но желание отомстить лишь крепнет в её сердце. И однажды Лейла возвращается в родной дом, чтобы свести счеты с мачехой.