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Постер сериала Лейла
Постер сериала Лейла
Рейтинги
9.6 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Лейла

Лейла (2024 - 2025)

Leyla 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 84 часа 30 минут

О чем сериал

Лейла — яркая и жизнерадостная девочка, которой было нелегко пережить утрату матери. Но, едва оправившись от этого горя, она сталкивается с новым ударом — отец собирается жениться снова. Однако мачеха оказывается совсем не той милой и заботливой женщиной, за которую пытается себя выдать. Лейла раскрывает её истинное лицо перед отцом, но вскоре тот погибает при трагических обстоятельствах. Мачеха отправляет девочку жить на свалку. В нечеловеческих условиях Лейла учится выживать, и только благодаря новым друзьям ей удается не только выжить, но и обрести приемную семью. Проходят годы, но желание отомстить лишь крепнет в её сердце. И однажды Лейла возвращается в родной дом, чтобы свести счеты с мачехой.

В ролях
В ролях
Седа Гювен
Йигит Киразджи
Гонджа Вуслатери
Джемре Байсел
Джемре Байсел
Алперен Дуймаз
Диляра Аксюек
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

9.6
Оцените 19 голосов
6.1 IMDb
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Сезоны
Лейла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 39 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Виктория Майер 24 декабря 2024, 23:02
очень смешат наряды Нур, ни одной серии почти без леопардового шика 🤣
как говорят из деревни можно уехать, но деревня из неё всё же не уехала....
Виталий Добрынин 12 апреля 2025, 20:42
Сериал супер мне понравился очень интересный засцепил меня с 1 серии пусть снимают 2 сезон
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