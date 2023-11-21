В центре событий оказывается семейство Мягковых, которое столкнулось с материальными проблемами. Чтобы справиться с трудностями, они продают дом и приобретают квартиру старухи, которая недавно умерла. После новоселья семья находит в доме наглого рыжего кота, который убежден, что квартира принадлежит ему. Мягковы всячески стараются избавиться от вредного животного, но оно появляется снова. Однажды глава семьи Миша ловит кота, наступает на кабель и получает удар током. Это событие становится роковым в жизни героев.