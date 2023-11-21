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Постер сериала Котострофа
Постер сериала Котострофа
Рейтинги
9.5 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Котострофа

Котострофа (2023 - …)

Kotostrofa 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Wink
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 9 часов 10 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается семейство Мягковых, которое столкнулось с материальными проблемами. Чтобы справиться с трудностями, они продают дом и приобретают квартиру старухи, которая недавно умерла. После новоселья семья находит в доме наглого рыжего кота, который убежден, что квартира принадлежит ему. Мягковы всячески стараются избавиться от вредного животного, но оно появляется снова. Однажды глава семьи Миша ловит кота, наступает на кабель и получает удар током. Это событие становится роковым в жизни героев.

Котострофа - трейлер второго сезона
Котострофа  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Анна Банщикова
Анна Банщикова
Анар Халилов
Анар Халилов
Полина Гухман
Полина Гухман
Надежда Сысоева
Надежда Сысоева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.5
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Сезоны
Котострофа - Сезон 1 Сезон 1
2023, 10 эпизодов
 
Котострофа - Сезон 2 Сезон 2
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Андрей Сомов 12 февраля 2025, 13:16
Здравствуйте очень хотелось чтобы Полину Гухман, ввели в новый проект «Костя — Вера».
Киноафиша.инфо 26 ноября 2023, 15:43
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
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