Героиня сериала «Я заберу твою семью» – образцовая домохозяйка, любящая жена и заботливая мама Елена. Все свое время и силы женщина посвящает семье. Однако ни супруг, ни мать, ни даже родные дети не ценят ее стараний, воспринимая их как должное. В довершение всех несчастий, из тюрьмы выходит младшая сестра Лены – Рита. Завистливая девушка находит способ окончательно рассорить сестру с семьей. Лена так переживает, что решается на самоубийство. Но ее останавливает загадочный незнакомец, который предлагает ей сделку.