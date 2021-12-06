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Киноафиша Сериалы Я заберу твою семью
Я заберу твою семью (2021 - …) Я заберу твою семью 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Україна
Продолжительность 12 часов 32 минуты
О чем сериал

Героиня сериала «Я заберу твою семью» – образцовая домохозяйка, любящая жена и заботливая мама Елена. Все свое время и силы женщина посвящает семье. Однако ни супруг, ни мать, ни даже родные дети не ценят ее стараний, воспринимая их как должное. В довершение всех несчастий, из тюрьмы выходит младшая сестра Лены – Рита. Завистливая девушка находит способ окончательно рассорить сестру с семьей. Лена так переживает, что решается на самоубийство. Но ее останавливает загадочный незнакомец, который предлагает ей сделку.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Александр Никитин
Александр Никитин
Анна Миклош
Анна Миклош
Алексей Зубков
Алексей Зубков
Анна Сердюк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я заберу твою семью - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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