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Постер к сериалу Колесо времени
Постер к сериалу Колесо времени
Постер к сериалу Колесо времени
Постер к сериалу Колесо времени
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Колесо времени
Колесо времени (2021 - …) The Wheel of Time 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 8 часов 15 минут
О чем сериал

Действие происходит в фантастическом мире, где существует магия, но лишь некоторые могут получить к ней доступ. История вращается вокруг Морейн – члена «Айз Седай» – влиятельного женского общества. Ей предстоит отправиться в путешествие с несколькими молодыми людьми. Героиня заинтересована в пятерке юных героев, поскольку, по ее мнению, именно один из них может быть результатом реинкарнации сильнейшего человека из древнего мира. Согласно мифам, эта личность может либо спасти всех людей в мире, либо разрушить их жизни.

Колесо времени - третий трейлер первого сезона
Колесо времени
третий трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк Moiraine Damodred
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Лолита Чакрабарти Marin Al'Vere
Барни Харрис
Барни Харрис Mat Cauthon
Мадлен Мэдден
Мадлен Мэдден Egwene Al'Vere
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Колесо времени - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Колесо времени - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA, 1 эпизод
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
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Сериал «Властелин колец» повлияет на дату премьеры второго сезона «Колеса времени»
Сериал «Колесо времени» успешно дебютировал на стриминге, набрав свыше миллиарда просмотренных минут
Сериал «Колесо времени» успешно дебютировал на стриминге, набрав свыше миллиарда просмотренных минут
Слушать саундтрек сериала Колесо времени
Кадры из сериала
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