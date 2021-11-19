Действие происходит в фантастическом мире, где существует магия, но лишь некоторые могут получить к ней доступ. История вращается вокруг Морейн – члена «Айз Седай» – влиятельного женского общества. Ей предстоит отправиться в путешествие с несколькими молодыми людьми. Героиня заинтересована в пятерке юных героев, поскольку, по ее мнению, именно один из них может быть результатом реинкарнации сильнейшего человека из древнего мира. Согласно мифам, эта личность может либо спасти всех людей в мире, либо разрушить их жизни.