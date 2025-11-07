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Мстители: Секретная война
Avengers: Secret Wars
Мстители: Секретная война, 2025
2025
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Жанр:
боевик
приключения
фантастика
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о выходе в прокат
Год выпуска
2025
Премьера в мире
7 ноября 2025
1 постер
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