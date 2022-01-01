Оригинальных сценариев все меньше, а литературных адаптаций все больше. Именно такая закономерность сформировалась в кинематографе в последние несколько лет. Режиссеры часто берут за основу бульварное чтиво, которое им, однако, удается превратить если не в киношедевр, то в просто хорошее кино. Время от времени экранизируют и классику, но она скорее для заядлых книжных червей, чем для рядового зрителя. А о современных романах и вовсе, бывает, узнают только после новенькой адаптации.

У кино и литературы непростые отношения. Должен ли фильм строго следовать сюжету адаптируемой книги? Или режиссер имеет право на свободное обращение с оригиналом? И, наконец, вопрос всех времен и народов: что лучше — книга или фильм? Многие знаменитые кинофраншизы пришли из литературы: «Гарри Поттер», «Властелин колец» и трилогия, в свое время побившая все рекорды книжных продаж, — «50 оттенков серого». В конце концов, книги читают далеко не все, но вряд ли найдется человек, который не смотрит кино.

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