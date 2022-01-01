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Экранизации литературных произведений

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Дюна
Дюна
7.0
фантастика, боевик, приключения
2021, США
Петровы в гриппе
Петровы в гриппе
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2021, Россия / Франция / Швейцария
Зов предков
Зов предков
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8.0
приключения, анимация, семейный
2020, США
Верю в любовь
Верю в любовь
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7.0
мелодрама
2020, США
Цвет из иных миров
Цвет из иных миров
5.0
ужасы, фантастика
2020, США / Португалия
Аладдин
Аладдин
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8.0
приключения, мюзикл
2019, США
История Дэвида Копперфилда
История Дэвида Копперфилда
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0.0
драма, приключения
2019, Великобритания
Маленькие женщины
Маленькие женщины
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, драма
2019, США
Приключения Аладдина
Приключения Аладдина
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4.0
комедия, семейный
2019, Франция
Угоняя лошадей
Угоняя лошадей
6.0
драма
2019, Норвегия / Швеция / Дания
Золотая перчатка
Золотая перчатка
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер, криминал
2019, Германия
Дело Коллини
Дело Коллини
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, криминал, триллер
2019, Германия
Ты умеешь хранить секреты?
Ты умеешь хранить секреты?
Смотреть за 1 рубль
5.0
мелодрама, комедия
2019, США
Мартин Иден
Мартин Иден
6.0
драма
2019, Италия / Франция
Селфи
Селфи
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, триллер
2018, Россия
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
1+1: Голливудская история
1+1: Голливудская история
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия
2018, США
Офелия
Офелия
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, мелодрама
2018, США
Игры разумов
Игры разумов
8.0
драма, детектив, биография
2018, Ирландия
Человек, который убил Дон Кихота
Человек, который убил Дон Кихота
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6.0
фантастика, приключения
2018, Испания / Великобритания / Португалия
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Оригинальных сценариев все меньше, а литературных адаптаций все больше. Именно такая закономерность сформировалась в кинематографе в последние несколько лет. Режиссеры часто берут за основу бульварное чтиво, которое им, однако, удается превратить если не в киношедевр, то в просто хорошее кино. Время от времени экранизируют и классику, но она скорее для заядлых книжных червей, чем для рядового зрителя. А о современных романах и вовсе, бывает, узнают только после новенькой адаптации.

У кино и литературы непростые отношения. Должен ли фильм строго следовать сюжету адаптируемой книги? Или режиссер имеет право на свободное обращение с оригиналом? И, наконец, вопрос всех времен и народов: что лучше — книга или фильм? Многие знаменитые кинофраншизы пришли из литературы: «Гарри Поттер», «Властелин колец» и трилогия, в свое время побившая все рекорды книжных продаж, — «50 оттенков серого». В конце концов, книги читают далеко не все, но вряд ли найдется человек, который не смотрит кино.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие экранизации литературных произведений в хорошем качестве.

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