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Мадам «Паутина»
Madam Web
Мадам «Паутина»,
США
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о выходе в прокат
Премьера в мире
5 июля 2023
Режиссер
С.Дж. Кларксон
В ролях
Дакота Джонсон
Сидни Свини
Эмма Робертс
Тахар Рахим
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Эмма Робертс пополнила актерский состав фильма Marvel «Мадам «Паутина»
Актриса присоединилась к Дакоте Джонсон и Сидни Суини.
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28 июня 2022 10:11
Студия Sony перенесла релиз «Человека-паука: Через вселенные 2» и объявила дату премьеры «Мадам Паутины»
Вместе с тем стало известно, когда выйдет «Уравнитель 3».
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21 апреля 2022 10:08
Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет с Дакотой Джонсон в фильме Marvel «Мадам Паутина»
В «Эйфории» актриса сыграла Кэсси Говард, старшую сестру Лекси.
Написать
17 марта 2022 10:44
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