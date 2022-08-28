Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Усекновение
7.5
Киноафиша Фильмы Усекновение
7.5

Усекновение

, 2022
Usekovanje
Сербия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Усекновение
7.5

О фильме

Портрет одной семьи и Йована, самого младшего ее члена, который считается изгоем. Действие происходит в один день и в одном месте — когда семейство отмечает Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Родители Йована скрывают от сына и своих гостей, что разводятся, а Йован скрывает от них, что употребляет наркотики, надеясь, что инопланетяне спасут его от безнадежного и бессмысленного существования на Земле.

В ролях

Павле Менсур
Jovan
Боян Жирович
Bane
Александра Балмазович
Mila
Марко Грабеж
Dusan
Анита Огнянович
Ana
Milica Janevski
Lela
Aleksandra Pleskonjic
Baba
Dubravka Kovjanic
Nena
Александр Джурица
Gagi
Златан Видович
Milan
Режиссер Синиша Цветич
Сценарист David Jakovljevic
Композитор Luka Brocic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 августа 2022
Дата выхода
7 февраля 2023 Сербия
Производство Filmski centar Srbije, Kosutnjak Film
Другие названия
Usekovanje, The Beheading of St John the Baptist, Corte, Усекновение, Cutting

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 августа 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше