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Портрет одной семьи и Йована, самого младшего ее члена, который считается изгоем. Действие происходит в один день и в одном месте — когда семейство отмечает Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Родители Йована скрывают от сына и своих гостей, что разводятся, а Йован скрывает от них, что употребляет наркотики, надеясь, что инопланетяне спасут его от безнадежного и бессмысленного существования на Земле.
|7 февраля 2023
|Сербия