Когда Ясмин было шесть лет, как сейчас ее сыну, семья иммигрировала в Берлин. Теперь героиня вынуждена вернуться в Иран из-за смерти отца. Сын страдает аутизмом, и это сильно осложняет поездку. Приехав в Иран, Ясмин, которая почти не знала своего отца, с удивлением обнаруживает, что все наследство он оставил ей. Короткое и нежеланное пребывание в родном городе отца и встречи с теми, кто его знал, заставляют ее по-новому осмыслить такие понятия, как жизнь, смерть и человеческая сущность.