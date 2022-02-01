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5.6

Без предварительной договорённости

, 2022
Bedoune Gharare Ghabli
Иран / драма / 18+
Постер фильма Без предварительной договорённости
5.6

О фильме

Когда Ясмин было шесть лет, как сейчас ее сыну, семья иммигрировала в Берлин. Теперь героиня вынуждена вернуться в Иран из-за смерти отца. Сын страдает аутизмом, и это сильно осложняет поездку. Приехав в Иран, Ясмин, которая почти не знала своего отца, с удивлением обнаруживает, что все наследство он оставил ей. Короткое и нежеланное пребывание в родном городе отца и встречи с теми, кто его знал, заставляют ее по-новому осмыслить такие понятия, как жизнь, смерть и человеческая сущность.

В ролях

Сабер Аббар
Attorney
Пега Ахангарани
Yasaman
Эльхам Корда
Cousin
Эриса Бейги
Shida
Эрфан Эбрахими
Мустафа Замани
Mohandes
Hami Torabi
Alex
Amin Miri
Cousin's Husband
Hosna Zakeri
Shirin
Mehrdad Eghbali
Режиссер Бехруз Шоайби
Сценарист Farhad Tohidi, Mehdi Torab-Beigi
Композитор Masoud Sekhavat Doust
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 февраля 2022
Дата выхода
19 марта 2026 Греция
1 февраля 2022 Иран
Производство Farabi Films
Другие названия
Bedoone Gharare Ghabli, No Prior Appointment, Bez prethodnog zakazivanja, Bez umówienia się, Kein Vorheriger Termin, Sans rendez-vous préalable, Без предварительной договорённости

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 31 октября 2022

Отзывы о фильме

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