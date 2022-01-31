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Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
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Глеб Панфилов
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Дата рождения
21 мая 1934
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Глеба Панфилова
Родился 21 мая 1934 года. Магнитогорск, СССР (Россия).
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Фильмография Глеба Панфилова
Иван Денисович
драма
2021, Россия
6.0
Без вины виноватые
драма
2008, Россия
6.0
Мать
драма, исторический
1989, СССР / Италия
6.0
Васса
драма
1982, СССР
7.0
Тема
драма, мелодрама
1979, СССР
7.0
Прошу слова
драма
1975, СССР
7.0
Начало
мелодрама, комедия
1970, СССР
7.0
В огне брода нет
военный, драма
1967, СССР
7.0
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