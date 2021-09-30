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Луис Бунюэль
Луис Бунюэль
Luis Buñuel
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Луис Бунюэль
Luis Buñuel
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Дата рождения
22 февраля 1900
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
29 июля 1983
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Луиса Бунюэля
Родился 22 февраля 1900 года. Каланда, Испания.
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Фильмография Луиса Бунюэля
Этот смутный объект желания
драма
1977, Франция / Испания
6.0
Призрак свободы
комедия, драма
1974, Италия / Франция
8.0
Скромное обаяние буржуазии
драма, комедия
1972, Франция / Испания / Италия
7.0
Тристана
драма
1970, Франция / Италия / Испания
6.0
Млечный Путь
комедия, драма
1969, Франция / Италия / Германия
7.0
Дневная красавица
драма
1967, Франция / Италия
6.0
Дневник горничной
драма, криминал
1964, Франция / Италия
7.0
Ангел-истребитель
мистика, драма, фэнтези
1962, Мексика
8.0
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Квентин Тарантино высказался об изобилии женских ступней в своих фильмах: «Это просто хорошая режиссура»
До него на этот аспект внешности обращали внимание и другие постановщики.
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30 сентября 2021 13:36
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