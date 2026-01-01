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Луис Бунюэль
Luis Buñuel
Киноафиша
Персоны
Луис Бунюэль
Луис Бунюэль
Luis Buñuel
Дата рождения
22 февраля 1900
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
29 июля 1983
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Биография Луиса Бунюэля
Родился 22 февраля 1900 года. Каланда, Испания.
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Популярные фильмы
8.2
Забытые
(1950)
8.0
Ангел-истребитель
(1962)
7.9
Он
(1953)
Фильмография Луиса Бунюэля
6.9
TheatreHD: Ангел-истребитель
Metropolitan Opera: The Exterminating Angel
опера
2017, США
7.3
Этот смутный объект желания
That Obscure Object of Desire
драма
1977, Франция / Испания
7.9
Призрак свободы
Le Fantome De La Liberte
комедия, драма
1974, Италия / Франция
7.7
Скромное обаяние буржуазии
Le charme discret de la bourgeoisie
комедия, драма, фэнтези
1972, Франция / Италия / Испания
6.9
Тристана
Tristana
драма
1970, Франция / Италия / Испания
7.4
Млечный Путь
La voie lactée
комедия, драма
1969, Франция / Италия / Германия
7.1
Дневная красавица
Belle de jour
драма
1967, Франция / Италия
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Билеты
7.4
Дневник горничной
Le journal d'une femme de chambre
драма, криминал
1964, Франция / Италия
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Новости о Луисе Бунюэле
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