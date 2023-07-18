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The Holdovers

Оставленные, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Александр Пэйн
Александр Пэйн
В ролях
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Тейт Донован
Тейт Донован
Да’Вин Джой Рэндольф
Да’Вин Джой Рэндольф
Кэрри Престон
Кэрри Престон
Джиллиан Вигмэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оставленные 1 постер
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Угрюмый учитель Пол Джаматти обретает дружбу в трейлере нового фильма Александра Пэйна Премьера картины о веселых каникулах в суровой школе-интернате состоится в ноябре.
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18 июля 2023 12:39
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Вызов
Вызов
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