Миа Маккенна-Брюс
Миа Маккенна-Брюс Mia McKenna-Bruce
Киноафиша Персоны Миа Маккенна-Брюс

Миа Маккенна-Брюс

Mia McKenna-Bruce

Дата рождения
7 июля 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Бексли, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Четвертый вид 6.7
Четвертый вид (2009)
Разжигание 6.7
Разжигание (2023)
Как заниматься сексом 6.5
Как заниматься сексом (2023)

Фильмография Миа Маккенна-Брюс

Жанр
Год
Безымянный байопик о Джоне Ленноне Untitled John Lennon Biopic
биография 2028, Великобритания
Безымянный байопик о Поле Маккартни Untitled Paul McCartney Biopic
биография 2028, Великобритания
Безымянный байопик о Джордже Харрисоне Untitled George Harrison Biopic
биография 2028, Великобритания
Безымянный байопик о Ринго Старре Untitled Ringo Starr Biopic
биография 2028, Великобритания
Семь циферблатов Агаты Кристи
Семь циферблатов Агаты Кристи
драма, криминал, детектив 2026, Великобритания
Леди
Леди
драма, криминал, исторический 2026, Великобритания
Everybody Wants to F*ck Me Everybody Wants To F*ck Me
комедия, триллер 2026, Великобритания
Как заниматься сексом 6.5
Как заниматься сексом How to Have Sex
драма 2023, Австралия / Греция / Великобритания
Смотреть трейлер
Разжигание 6.7
Разжигание Kindling
драма, мелодрама 2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Академия вампиров 6.2
Академия вампиров
драма, мелодрама, фэнтези 2022, США
Последний поезд до Рождества 6.1
Последний поезд до Рождества Last Train to Christmas
фэнтези 2021, США
Смотреть трейлер
Мятежник 3.7
Мятежник The Rebels
приключения 2019, Великобритания
Четвертый вид 6.7
Четвертый вид The Fourth Kind
триллер 2009, США
Смотреть трейлер Рецензия
The Scurry The Scurry
комедия, ужасы 0, Великобритания
