Миа Маккенна-Брюс
Mia McKenna-Bruce
Миа Маккенна-Брюс
Mia McKenna-Bruce
Дата рождения
7 июля 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Бексли, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Четвертый вид
(2009)
6.7
Разжигание
(2023)
6.5
Как заниматься сексом
(2023)
Фильмография Миа Маккенна-Брюс
Актриса
14
Безымянный байопик о Джоне Ленноне
Untitled John Lennon Biopic
биография
2028, Великобритания
Безымянный байопик о Поле Маккартни
Untitled Paul McCartney Biopic
биография
2028, Великобритания
Безымянный байопик о Джордже Харрисоне
Untitled George Harrison Biopic
биография
2028, Великобритания
Безымянный байопик о Ринго Старре
Untitled Ringo Starr Biopic
биография
2028, Великобритания
Семь циферблатов Агаты Кристи
драма, криминал, детектив
2026, Великобритания
Леди
драма, криминал, исторический
2026, Великобритания
Everybody Wants to F*ck Me
Everybody Wants To F*ck Me
комедия, триллер
2026, Великобритания
6.5
Как заниматься сексом
How to Have Sex
драма
2023, Австралия / Греция / Великобритания
Смотреть трейлер
6.7
Разжигание
Kindling
драма, мелодрама
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
6.2
Академия вампиров
драма, мелодрама, фэнтези
2022, США
6.1
Последний поезд до Рождества
Last Train to Christmas
фэнтези
2021, США
Смотреть трейлер
3.7
Мятежник
The Rebels
приключения
2019, Великобритания
6.7
Четвертый вид
The Fourth Kind
триллер
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
The Scurry
The Scurry
комедия, ужасы
0, Великобритания
