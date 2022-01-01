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Американские сериальные драмы
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Американские сериальные драмы

Драматический кинематограф всегда откликается в сердцах зрителя, ведь сюжет рассказывает о сложных, противоречивых, порой безвыходных конфликтах.

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Милые обманщицы: Перфекционистки
Милые обманщицы: Перфекционистки
7.0
драма, мелодрама
2019, США
Гранд Отель
Гранд Отель
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6.0
драма, криминал, детектив
2019, США
Пенниуорт
Пенниуорт
8.0
драма, боевик, криминал
2019, США
Калейдоскоп ужасов
Калейдоскоп ужасов
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5.0
драма, ужасы
2019, США
Хитрость
Хитрость
0.0
драма, криминал
2018, США
Касл-Рок
Касл-Рок
6.0
драма, ужасы, триллер
2018, США
Для людей
Для людей
Смотреть онлайн
6.0
драма
2018, США
Частный детектив Магнум
Частный детектив Магнум
6.0
драма, боевик, криминал
2018, США
Легкий как перышко
Легкий как перышко
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6.0
драма, ужасы, триллер
2018, США
Жирным шрифтом
Жирным шрифтом
Смотреть онлайн
6.0
драма, мелодрама
2017, США
Рассказ служанки
Рассказ служанки
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7.0
драма, фантастика
2017, США
Сверхлюди
Сверхлюди
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, боевик, фантастика
2017, США
Радиоволна
Радиоволна
7.0
драма, криминал, фантастика
2016, США
Это мы
Это мы
8.0
драма, комедия, мелодрама
2016, США
Германия 83/86/89
Германия 83/86/89
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7.0
драма, боевик, триллер
2015, США
Волшебники
Волшебники
7.0
драма, приключения, фэнтези
2015, США
Фарго
Фарго
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9.0
драма, криминал
2014, США
Вечность
Вечность
8.0
драма, криминал, мистика
2014, США
Черные паруса
Черные паруса
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9.0
драма, боевик, приключения
2014, США
Череп и кости
Череп и кости
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, боевик, приключения
2014, США
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Страна
Все США Ирландия Канада
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Пять по-настоящему интересных сериалов в жанре драмы, снятых в США

Как поступить в той или иной ситуации, предпочесть долг чувствам или, наоборот, солгать близкому – ответы на эти вопросы кажутся понятными со стороны, но главные герои – обычные люди, такие же, как и наблюдатели, со своими слабостями и страхами. Когда в жизни наступает переломный момент, все переживают его по-разному, и в сериале можно наблюдать за всеми сложностями, которые сопутствуют принятию решения.

Побег

Линкольн Барроуз оказывается в тюремном заключении за преступление, которого не совершал. Его ждет смертная казнь, и единственный, кто верит в непричастность осужденного, – Майкл, его брат. Чтобы спасти Линкольна, он грабит банк, специально попадается полиции и отправляется в ту же тюрьму, где ждет исполнения приговора невиновный. Главный герой отказывается от услуг адвоката, имея свой план. Когда-то он работал в компании, которая восстанавливала здания тюрьмы, и знает об этой постройке буквально все. Тем временем адвокат Вероника Донован ведет независимое расследование преступления, подозревая, что за решетку попал не тот человек…

Тюдоры

События разворачиваются в Англии шестнадцатого века и рассказывают о знаменитом монархе Генрихе XIII. Представитель династии Тюдоров в семнадцатилетнем возрасте взошел на престол и столкнулся со множеством проблем как в политике, так и в личной жизни. Сериал освещает все аспекты биографии исторической личности, в том числе отношения с Екатериной Арагонской, его супругой. У английского короля были сложные отношения с Папой, важная задача – найти союзников и личная цель – обзавестись наследниками.

Родина

Николас Броди – американский солдат, который отправился в Ирак и уже восемь лет считается пропавшим без вести. Но однажды он возвращается в Америку. Соотечественники встречают его как героя, который много лет подвергался пыткам в плену. Кэрри, сотрудница ЦРУ, которая работала в Ираке, – судя по всему, единственный человек, у которого ситуация вызывает сомнения. По мнению героини, Броди не могли просто так отпустить – скорее всего, мужчину завербовали и поручили ему выполнение масштабного теракта. Но сможет ли Кэрри доказать свои предположения раньше, чем они осуществятся?

Черное зеркало

Проект Чарли Брукера состоит из отдельных, не связанных друг с другом сюжетов. Он посвящен влиянию информационных технологий на отношения между людьми. Серии объединены стилем повествования и черной сатирой, утрирующей и высмеивающей явления, которые распространяются в обществе вместе с новинками технологического прогресса. Название – отсылка к черным дисплеям, которые в том или ином количестве есть в каждом доме. Во многих ситуациях зритель узнает себя или своих близких, что может испугать или вызвать отторжение, но не может не заставить задуматься.

Банши

Лукас Худ пятнадцать лет сидел в тюрьме за ограбление. Получив долгожданную свободу, он переезжает в Банши, маленький городок Пенсильвании. Здесь он хитростью получает должность шерифа, но законопослушным гражданином это его не делает. Худ хорошо умеет манипулировать и быстро втирается в доверие местных жителей, после чего возвращается к криминальному прошлому, которое так и норовит о себе напомнить. Бывшие подельники, которых он когда-то предал, жаждут справедливой мести, и в Банши назревает кровопролитная борьба.

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