Пять по-настоящему интересных сериалов в жанре драмы, снятых в США

Как поступить в той или иной ситуации, предпочесть долг чувствам или, наоборот, солгать близкому – ответы на эти вопросы кажутся понятными со стороны, но главные герои – обычные люди, такие же, как и наблюдатели, со своими слабостями и страхами. Когда в жизни наступает переломный момент, все переживают его по-разному, и в сериале можно наблюдать за всеми сложностями, которые сопутствуют принятию решения.

Побег

Линкольн Барроуз оказывается в тюремном заключении за преступление, которого не совершал. Его ждет смертная казнь, и единственный, кто верит в непричастность осужденного, – Майкл, его брат. Чтобы спасти Линкольна, он грабит банк, специально попадается полиции и отправляется в ту же тюрьму, где ждет исполнения приговора невиновный. Главный герой отказывается от услуг адвоката, имея свой план. Когда-то он работал в компании, которая восстанавливала здания тюрьмы, и знает об этой постройке буквально все. Тем временем адвокат Вероника Донован ведет независимое расследование преступления, подозревая, что за решетку попал не тот человек…

Тюдоры

События разворачиваются в Англии шестнадцатого века и рассказывают о знаменитом монархе Генрихе XIII. Представитель династии Тюдоров в семнадцатилетнем возрасте взошел на престол и столкнулся со множеством проблем как в политике, так и в личной жизни. Сериал освещает все аспекты биографии исторической личности, в том числе отношения с Екатериной Арагонской, его супругой. У английского короля были сложные отношения с Папой, важная задача – найти союзников и личная цель – обзавестись наследниками.

Родина

Николас Броди – американский солдат, который отправился в Ирак и уже восемь лет считается пропавшим без вести. Но однажды он возвращается в Америку. Соотечественники встречают его как героя, который много лет подвергался пыткам в плену. Кэрри, сотрудница ЦРУ, которая работала в Ираке, – судя по всему, единственный человек, у которого ситуация вызывает сомнения. По мнению героини, Броди не могли просто так отпустить – скорее всего, мужчину завербовали и поручили ему выполнение масштабного теракта. Но сможет ли Кэрри доказать свои предположения раньше, чем они осуществятся?

Черное зеркало

Проект Чарли Брукера состоит из отдельных, не связанных друг с другом сюжетов. Он посвящен влиянию информационных технологий на отношения между людьми. Серии объединены стилем повествования и черной сатирой, утрирующей и высмеивающей явления, которые распространяются в обществе вместе с новинками технологического прогресса. Название – отсылка к черным дисплеям, которые в том или ином количестве есть в каждом доме. Во многих ситуациях зритель узнает себя или своих близких, что может испугать или вызвать отторжение, но не может не заставить задуматься.

Банши

Лукас Худ пятнадцать лет сидел в тюрьме за ограбление. Получив долгожданную свободу, он переезжает в Банши, маленький городок Пенсильвании. Здесь он хитростью получает должность шерифа, но законопослушным гражданином это его не делает. Худ хорошо умеет манипулировать и быстро втирается в доверие местных жителей, после чего возвращается к криминальному прошлому, которое так и норовит о себе напомнить. Бывшие подельники, которых он когда-то предал, жаждут справедливой мести, и в Банши назревает кровопролитная борьба.