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Постер к сериалу Менталист
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.1
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Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Менталист
Менталист (2008 - 2015) The Mentalist
Год выпуска 2008
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 113 часов 15 минут
О чем сериал

«Менталист» — это сериал о талантливом шоумене, трагически потерявшем семью. Патрик вырос в цирке и никогда не посещал общеобразовательную школу. Повзрослев, он отлично овладевает гипнозом и прогнозированием поведенческих стратегий с помощью анализа языка жестов и дедуктивного мышления. Острый ум помогал мужчине зарабатывать большие гонорары на ТВ-шоу и фальшивых экстрасенсорных сеансах для скорбящих родственников, пока серийный маньяк не нацелился на его жену и дочь. Чтобы отомстить, он становится консультантом Калифорнийского бюро расследований и помогает им раскрывать сложные преступления.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Бруно Хеллер
Бруно Хеллер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер Patrick Jane
Робин Танни
Робин Танни Teresa Lisbon
Тим Кан
Тим Кан Kimball Cho
Рокмонд Данбар
Рокмонд Данбар Dennis Abbott
Аманда Ригетти
Аманда Ригетти Grace Van Pelt
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Менталист - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 23 эпизода
 
Менталист - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 23 эпизода
 
Менталист - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 24 эпизода
 
Менталист - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 24 эпизода
 
Менталист - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 22 эпизода
 
Менталист - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 22 эпизода
 
Менталист - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Менталист
Кадры из сериала
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