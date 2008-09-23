«Менталист» — это сериал о талантливом шоумене, трагически потерявшем семью. Патрик вырос в цирке и никогда не посещал общеобразовательную школу. Повзрослев, он отлично овладевает гипнозом и прогнозированием поведенческих стратегий с помощью анализа языка жестов и дедуктивного мышления. Острый ум помогал мужчине зарабатывать большие гонорары на ТВ-шоу и фальшивых экстрасенсорных сеансах для скорбящих родственников, пока серийный маньяк не нацелился на его жену и дочь. Чтобы отомстить, он становится консультантом Калифорнийского бюро расследований и помогает им раскрывать сложные преступления.