«Я — зомби» — комедия ужасов, повествующая о непростой судьбе ординатора Лив. Еще вчера она была беззаботной и жизнерадостной студенткой с грандиозными планами в области медицины, но теперь для поддержания организма в тонусе ей необходимо употреблять в пищу человеческие мозги. Застряв в пограничном состоянии между жизнью и смертью, девушка устраивается на работу в морг, где знакомится с судмедэкспертом Рави Чакрабарти. Объединив усилия, они помогают детективу Клайву Бобино раскрывать самые запутанные преступления.