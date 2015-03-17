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Постер к сериалу Я — зомби
Постер к сериалу Я — зомби
Постер к сериалу Я — зомби
Постер к сериалу Я — зомби
Постер к сериалу Я — зомби
Постер к сериалу Я — зомби
Постер к сериалу Я — зомби
Постер к сериалу Я — зомби
Постер к сериалу Я — зомби
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
9 постеров
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Я — зомби
Я — зомби (2015 - 2019) iZombie 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 71 час 0 минут
О чем сериал

«Я — зомби» — комедия ужасов, повествующая о непростой судьбе ординатора Лив. Еще вчера она была беззаботной и жизнерадостной студенткой с грандиозными планами в области медицины, но теперь для поддержания организма в тонусе ей необходимо употреблять в пищу человеческие мозги. Застряв в пограничном состоянии между жизнью и смертью, девушка устраивается на работу в морг, где знакомится с судмедэкспертом Рави Чакрабарти. Объединив усилия, они помогают детективу Клайву Бобино раскрывать самые запутанные преступления.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Малколм Гудвин Clive Babineaux
Роберт Неппер
Роберт Неппер Angus McDonough
Элисон Мичалка
Джон Эммет Трэйси
Джон Эммет Трэйси
Джессика Хэрмон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я — зомби - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Я — зомби - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 19 эпизодов
 
Я — зомби - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 13 эпизодов
 
Я — зомби - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 13 эпизодов
 
Я — зомби - Сезон 5 Сезон 5
2019, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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