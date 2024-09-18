«Jung Kook: I Am Still» — документальный фильм, который приглашает зрителей в увлекательное путешествие по жизненному и карьерному пути Чонгука, одного из самых ярких мировых кумиров. В этом фильме Чонгук раскрывает тайны своего восхождения к славе, демонстрируя не только свои достижения, но и за кулисами своего творчества.

Зрители увидят уникальные кадры, которые никогда не публиковались ранее, и смогут погрузиться в мир Чонгука через откровенные интервью и закулисные моменты. Фильм подробно освещает трудовую этику и личные испытания артиста, а также показывает, как он справляется с вызовами, которые сопровождают его статус мировой иконы.