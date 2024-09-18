Отзывы о фильме
((( Виктория ))) 26 августа 2024, 17:37
Очень жду фильм Чонгука🙏🥰💜💜💜💜💜💜💜
Светик Маркова 26 августа 2024, 21:24
С нетерпением жду 💜💜
«Jung Kook: I Am Still» — документальный фильм, который приглашает зрителей в увлекательное путешествие по жизненному и карьерному пути Чонгука, одного из самых ярких мировых кумиров. В этом фильме Чонгук раскрывает тайны своего восхождения к славе, демонстрируя не только свои достижения, но и за кулисами своего творчества.
Зрители увидят уникальные кадры, которые никогда не публиковались ранее, и смогут погрузиться в мир Чонгука через откровенные интервью и закулисные моменты. Фильм подробно освещает трудовую этику и личные испытания артиста, а также показывает, как он справляется с вызовами, которые сопровождают его статус мировой иконы.
|18 сентября 2024
|Болгария
|18 сентября 2024
|Великобритания
|12A
|18 сентября 2024
|Германия
|18 сентября 2024
|Гонконг
|18 сентября 2024
|Грузия
|PG-13
|18 сентября 2024
|Доминиканская Республика
|18 сентября 2024
|Ирландия
|PG
|18 сентября 2024
|Казахстан
|14+
|18 сентября 2024
|Кыргызстан
|12+
|18 сентября 2024
|Латвия
|N12
|18 сентября 2024
|Литва
|N13
|18 сентября 2024
|Молдавия
|AG
|18 сентября 2024
|Нидерланды
|18 сентября 2024
|Новая Зеландия
|18 сентября 2024
|ОАЭ
|TBC
|18 сентября 2024
|Польша
|18 сентября 2024
|Румыния
|18 сентября 2024
|Саудовская Аравия
|18 сентября 2024
|Сербия
|o.A.
|18 сентября 2024
|Узбекистан
|12+
|18 сентября 2024
|Финляндия
|Luok_vap
|18 сентября 2024
|Хорватия
|o.A.
|18 сентября 2024
|Черногория
|o.A.
|18 сентября 2024
|Чехия
|9 октября 2024
|Южная Корея
|ALL
|18 сентября 2024
|Япония