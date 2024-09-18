Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чон Кук: Я Все еще
1 постер
Киноафиша Фильмы Чон Кук: Я Все еще

Чон Кук: Я Все еще

Jung Kook: I Am Still 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Jung Kook: I Am Still» — документальный фильм, который приглашает зрителей в увлекательное путешествие по жизненному и карьерному пути Чонгука, одного из самых ярких мировых кумиров. В этом фильме Чонгук раскрывает тайны своего восхождения к славе, демонстрируя не только свои достижения, но и за кулисами своего творчества.

Зрители увидят уникальные кадры, которые никогда не публиковались ранее, и смогут погрузиться в мир Чонгука через откровенные интервью и закулисные моменты. Фильм подробно освещает трудовую этику и личные испытания артиста, а также показывает, как он справляется с вызовами, которые сопровождают его статус мировой иконы.

Чон Кук: Я Все еще - трейлер с русскими субтитрами
Чон Кук: Я Все еще  трейлер с русскими субтитрами
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 декабря 2024
Премьера в мире 18 сентября 2024
Дата выхода
18 сентября 2024 Болгария
18 сентября 2024 Великобритания 12A
18 сентября 2024 Германия
18 сентября 2024 Гонконг
18 сентября 2024 Грузия PG-13
18 сентября 2024 Доминиканская Республика
18 сентября 2024 Ирландия PG
18 сентября 2024 Казахстан 14+
18 сентября 2024 Кыргызстан 12+
18 сентября 2024 Латвия N12
18 сентября 2024 Литва N13
18 сентября 2024 Молдавия AG
18 сентября 2024 Нидерланды
18 сентября 2024 Новая Зеландия
18 сентября 2024 ОАЭ TBC
18 сентября 2024 Польша
18 сентября 2024 Румыния
18 сентября 2024 Саудовская Аравия
18 сентября 2024 Сербия o.A.
18 сентября 2024 Узбекистан 12+
18 сентября 2024 Финляндия Luok_vap
18 сентября 2024 Хорватия o.A.
18 сентября 2024 Черногория o.A.
18 сентября 2024 Чехия
9 октября 2024 Южная Корея ALL
18 сентября 2024 Япония
Сборы в мире $10 763 217
Производство HYBE
Другие названия
Jung Kook: I Am Still, Jung Kook: Încă exist
Режиссер
Park Junsoo
В ролях
Jungkook
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 62 голоса
8.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  36
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Трейлеры фильма Все трейлеры
Чон Кук: Я Все еще - трейлер с русскими субтитрами
Чон Кук: Я Все еще Трейлер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше