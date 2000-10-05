Сериал «Девочки Гилмор» – это американская комедийная драма о двух женщинах из разных поколений одной семьи. Тридцатидвухлетняя Лорелай одна воспитывает дочку-подростка. Девушка носит то же имя, что и мать, но обычно ее называют Рори. Лорелай забеременела в шестнадцать и, поссорившись из-за этого с родителями, решила растить ребенка самостоятельно. Она устроилась горничной и постепенно стала менеджером отеля. Но теперь ее талантливая дочь мечтает поступить в Гарвард, и Лорелай придется обратиться к помощи родителей.