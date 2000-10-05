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Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы Девочки Гилмор

Девочки Гилмор (2000 - 2007)

Американский трагикомедийный сериал о непростой жизни молодой матери-одиночки и ее взрослой дочери Gilmore Girls 16+
Год выпуска 2000
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность сериала 153 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Девочки Гилмор» – это американская комедийная драма о двух женщинах из разных поколений одной семьи. Тридцатидвухлетняя Лорелай одна воспитывает дочку-подростка. Девушка носит то же имя, что и мать, но обычно ее называют Рори. Лорелай забеременела в шестнадцать и, поссорившись из-за этого с родителями, решила растить ребенка самостоятельно. Она устроилась горничной и постепенно стала менеджером отеля. Но теперь ее талантливая дочь мечтает поступить в Гарвард, и Лорелай придется обратиться к помощи родителей.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Эми Шерман-Палладино
Эми Шерман-Палладино
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шон Ганн
Шон Ганн Kirk Gleason
Кейко Аджена
Кейко Аджена Lane Kim
Лиза Вейл
Лиза Вейл Paris Geller
Лорен Грэм
Лорен Грэм Lorelai Gilmore
Scott Patterson Luke Danes
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Девочки Гилмор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 21 эпизод
 
Девочки Гилмор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2001, 22 эпизода
 
Девочки Гилмор - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2002, 22 эпизода
 
Девочки Гилмор - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2003, 22 эпизода
 
Девочки Гилмор - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2004, 22 эпизода
 
Девочки Гилмор - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2005, 22 эпизода
 
Девочки Гилмор - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2006, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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