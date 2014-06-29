«Оставленные» — драматический сериал, основанный на одноименной книге и рассказывающий о неожиданном катаклизме, когда часть населения земли бесследно исчезает. Никто не знает, куда пропали эти люди, живы ли они и вернутся ли когда-то обратно. Сюжет был вдохновлен событиями, произошедшими в Нью-Йорке 11 сентября. Главный герой — сотрудник полиции Кевин Гарви, который пытается пережить уход супруги. Он знакомится с вдовой Норой и ее братом Мэттом, которые также серьезно пострадали от сложившейся ситуации.