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Постер к сериалу Оставленные
Постер к сериалу Оставленные
Постер к сериалу Оставленные
Постер к сериалу Оставленные
Постер к сериалу Оставленные
Постер к сериалу Оставленные
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
6 постеров
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Оставленные
Оставленные (2014 - 2017) The Leftovers 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 28 часов 0 минут
О чем сериал

«Оставленные» — драматический сериал, основанный на одноименной книге и рассказывающий о неожиданном катаклизме, когда часть населения земли бесследно исчезает. Никто не знает, куда пропали эти люди, живы ли они и вернутся ли когда-то обратно. Сюжет был вдохновлен событиями, произошедшими в Нью-Йорке 11 сентября. Главный герой — сотрудник полиции Кевин Гарви, который пытается пережить уход супруги. Он знакомится с вдовой Норой и ее братом Мэттом, которые также серьезно пострадали от сложившейся ситуации.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Damon Lindelof
Том Перротта
Том Перротта
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лив Тайлер
Лив Тайлер Megan "Meg" Abbott
Джастин Теру
Джастин Теру Kevin Garvey
Скотт Гленн
Скотт Гленн Kevin Garvey Sr.
Реджина Кинг
Реджина Кинг Erika Murphy
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон Matt Jamison
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Оставленные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Оставленные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Оставленные - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Оставленные
Кадры из сериала
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