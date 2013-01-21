Что бы произошло, если бы у преступников появился способ общаться друг с другом? Сюжет разворачивается вокруг Джо Кэрролла, в прошлом преподавателя колледжа, который, помимо профессорской деятельности, занимался убийством молодых женщин. После того как его поймали, он провел много времени за компьютером в библиотеке тюрьмы, создавая особую сеть из подражателей, готовых выполнить любой его приказ. Благодаря своим последователям Джо удается спастись от смертной казни, а ФБР предстоит снова заняться поимкой убийцы.