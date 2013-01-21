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Постер к сериалу Последователи
Постер к сериалу Последователи
Постер к сериалу Последователи
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Последователи
Последователи (2013 - 2015) The Following 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Fox
Продолжительность 32 часа 15 минут
О чем сериал

Что бы произошло, если бы у преступников появился способ общаться друг с другом? Сюжет разворачивается вокруг Джо Кэрролла, в прошлом преподавателя колледжа, который, помимо профессорской деятельности, занимался убийством молодых женщин. После того как его поймали, он провел много времени за компьютером в библиотеке тюрьмы, создавая особую сеть из подражателей, готовых выполнить любой его приказ. Благодаря своим последователям Джо удается спастись от смертной казни, а ФБР предстоит снова заняться поимкой убийцы.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Кевин Уильямсон
Кевин Уильямсон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон Ryan Hardy
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс Sarah Fuller
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой Joe Carroll
Шон Эшмор
Шон Эшмор Agent Mike Weston
Конни Нильсен
Конни Нильсен Lily Gray
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Последователи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 15 эпизодов
 
Последователи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 15 эпизодов
 
Последователи - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 15 эпизодов
 
Кадры из сериала
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