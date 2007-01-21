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Постер к сериалу Детектив Дрезден: Секретные материалы
Постер к сериалу Детектив Дрезден: Секретные материалы
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Детектив Дрезден: Секретные материалы

Детектив Дрезден: Секретные материалы (2007 - 2007)

The Dresden Files 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут
О чем сериал

Герой сериала «Детектив Дрезден: Секретные материалы» – настоящий чародей, который дорого продает свои услуги всем желающим. Гарри Дрезден может легко разобраться с любой потусторонней угрозой и защитить человека от магических вмешательств. Ему помогают волшебный посох, неиссякаемое обаяние и верный дух Боб, который консультирует его по всем вопросам загробного мира. Ценник у Дрездена немаленький – 500 долларов в сутки плюс сопутствующие расходы. Однако за результат работы он ручается своей головой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джоан Келли Bianca
Теренс Манн Bob
Conrad Coates Morgan
Пол Блекторн
Пол Блекторн Harry Dresden
Raoul Bhaneja Detective Sid Kirmani
Валери Крус
Валери Крус Lt. Connie Murphy
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Детектив Дрезден: Секретные материалы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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