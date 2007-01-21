Герой сериала «Детектив Дрезден: Секретные материалы» – настоящий чародей, который дорого продает свои услуги всем желающим. Гарри Дрезден может легко разобраться с любой потусторонней угрозой и защитить человека от магических вмешательств. Ему помогают волшебный посох, неиссякаемое обаяние и верный дух Боб, который консультирует его по всем вопросам загробного мира. Ценник у Дрездена немаленький – 500 долларов в сутки плюс сопутствующие расходы. Однако за результат работы он ручается своей головой.