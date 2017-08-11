«Нетипичный» — многосерийная американская драма, созданием которой занималась онлайн-компания Netflix. Действие шоу разворачивается вокруг восемнадцатилетнего парня по имени Сэм Гарднер, который на протяжении всей своей осознанной жизни страдает от расстройства аутического спектра. Оказавшись в старшей школе, Сэм все больше начинает интересоваться жизнью подростков и, в конце концов, заявляет семье, что хочет завести себе любимую девушку. Пока главный герой стремится разобраться со своей личной жизнью, его ближайшие родственники также пытаются решить некоторые личные проблемы...