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Постер к сериалу Нетипичный
Постер к сериалу Нетипичный
Постер к сериалу Нетипичный
Постер к сериалу Нетипичный
Постер к сериалу Нетипичный
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Нетипичный
Нетипичный (2017 - …) Atypical 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 19 часов 0 минут
О чем сериал

«Нетипичный» — многосерийная американская драма, созданием которой занималась онлайн-компания Netflix. Действие шоу разворачивается вокруг восемнадцатилетнего парня по имени Сэм Гарднер, который на протяжении всей своей осознанной жизни страдает от расстройства аутического спектра. Оказавшись в старшей школе, Сэм все больше начинает интересоваться жизнью подростков и, в конце концов, заявляет семье, что хочет завести себе любимую девушку. Пока главный герой стремится разобраться со своей личной жизнью, его ближайшие родственники также пытаются решить некоторые личные проблемы...

Нетипичный - трейлер четвертого сезона
Нетипичный
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Робия Рашид
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли Elsa Gardner
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт Doug Gardner
Дженна Бойд
Дженна Бойд
Кейр Гилкрист
Кейр Гилкрист Sam Gardner
Файвел Стюарт
Файвел Стюарт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нетипичный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 8 эпизодов
 
Нетипичный - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Нетипичный - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 10 эпизодов
 
Нетипичный - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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