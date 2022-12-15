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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов 2020

Рейтинг сериалов 2020 года

Итэвон Класс
1 Итэвон Класс
драма, мелодрама 2020, Корея
9.3
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Незнакомка
2 Незнакомка
драма, криминал, триллер 2020, США
9.0
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911: Одинокая звезда
3 911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
8.9
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Полуночная проповедь
4 Полуночная проповедь
комедия, приключения, фантастика 2020, США
8.8
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ФБР: Самые разыскиваемые преступники
5 ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
8.6
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Загрузка
6 Загрузка
комедия, фантастика, детектив 2020, США
8.5
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НольНольНоль
7 НольНольНоль
драма, криминал, триллер 2020, Италия/Мексика
8.4
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Звездный путь: Пикар
8 Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
8.3
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Необыкновенный плейлист Зои
9 Необыкновенный плейлист Зои
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США
8.2
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Постановка
10 Постановка
комедия 2020, Великобритания
8.2
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Банды Лондона
11 Банды Лондона
драма, криминал, триллер 2020, Великобритания
8.2
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Рагнарёк
12 Рагнарёк
драма, боевик, триллер 2020, Норвегия/Дания
7.8
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Космические силы
13 Космические силы
комедия 2020, США
7.8
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Чужак
14 Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.8
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Перри Мейсон
15 Перри Мейсон
драма, криминал, детектив 2020, США
7.8
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Ключи Локков
16 Ключи Локков
драма, фэнтези, детектив 2020, США
7.7
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В ночь
17 В ночь
драма, фантастика, триллер 2020, США
7.7
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Защищая Джейкоба
18 Защищая Джейкоба
драма, триллер 2020, США
7.7
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Дракула
19 Дракула
драма, ужасы 2020, Великобритания
7.7
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Я никогда не…
20 Я никогда не…
драма, комедия 2020, США
7.6
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Монашка-воин
21 Монашка-воин
боевик, фэнтези, мистика 2020, США
7.6
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Светила
22 Светила
приключения, детектив 2020, Великобритания/Новая Зеландия
7.6
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Мне это не нравится
23 Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика 2020, США
7.6
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Нормальные люди
24 Нормальные люди
драма, мелодрама 2020, Ирландия
7.5
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И повсюду тлеют пожары
25 И повсюду тлеют пожары
драма, семейный 2020, США
7.5
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Дорохэдоро
26 Дорохэдоро
боевик, приключения, аниме , ужасы 2020, Япония
7.4
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Мистический квест: Пир ворона
27 Мистический квест: Пир ворона
комедия 2020, США
7.3
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Неортодоксальная
28 Неортодоксальная
драма 2020, США
7.3
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Домой засветло
29 Домой засветло
драма, детектив 2020, США
7.2
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Обратная сторона Земли
30 Обратная сторона Земли
комедия, фантастика 2020, США
7.2
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Голливуд
31 Голливуд
драма 2020, США
7.1
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Удивительные истории
32 Удивительные истории
приключения, фантастика 2020, США
7.1
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Охотники
33 Охотники
драма 2020, США
7.1
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Старгерл
34 Старгерл
боевик, фантастика 2020, США
7.0
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Последний танец
35 Последний танец
драма, спорт 2020, США
7.0
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Мессия
36 Мессия
драма, триллер, детектив 2020, США
7.0
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Сквозь снег
37 Сквозь снег
драма, фантастика, триллер 2020, США
6.9
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Алекс Райдер
38 Алекс Райдер
боевик, приключения, семейный 2020, США
6.8
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Дивный новый мир
39 Дивный новый мир
драма, фантастика 2020, США
6.8
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Фрейд
40 Фрейд
драма, триллер, детектив 2020, Австрия/Германия
6.8
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Допрос
41 Допрос
драма, криминал 2020, США
6.7
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Великая
42 Великая
драма, комедия, исторический 2020, США
6.7
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Рассказы из Петли
43 Рассказы из Петли
драма, фантастика 2020, США
6.6
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Мисс Скарлет и Герцог
44 Мисс Скарлет и Герцог
драма, криминал, детектив 2020, США
6.5
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Цепляясь за лед
45 Цепляясь за лед
драма, спорт 2020, США
6.5
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С любовью, Виктор
46 С любовью, Виктор
драма, комедия, мелодрама 2020, США
6.4
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Страшные сказки: Город ангелов
47 Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика 2020, США
6.4
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Родина: Форт Салем
48 Родина: Форт Салем
драма, боевик, мистика 2020, США
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Родители года
49 Родители года
драма, комедия, семейный 2020, США
6.3
Оцените
Письмо королю
50 Письмо королю
драма, приключения, фэнтези 2020, США
6.3
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Как же хорошо...
51 Как же хорошо...
драма, комедия 2020, Великобритания
6.2
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Король тигров: Убийство, хаос и безумие
52 Король тигров: Убийство, хаос и безумие
криминал 2020, США
6.1
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Дом совы
53 Дом совы
комедия, детский, фэнтези 2020, США
6.0
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Дунканвилль
54 Дунканвилль
комедия 2020, США
5.8
Оцените
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Авеню 5
55 Авеню 5
комедия, фантастика 2020, США
5.7
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Отмена действия
56 Отмена действия
драма 2020, Мексика
5.5
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Скрестив мечи
57 Скрестив мечи
комедия, фэнтези 2020, США
5.5
Оцените
Послания из другого мира
58 Послания из другого мира
драма 2020, США
5.4
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Кайфтаун
59 Кайфтаун
драма, криминал 2020, США
5.2
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Беги
60 Беги
комедия, мелодрама, триллер 2020, США
5.2
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Разведка
61 Разведка
комедия 2020, Великобритания
5.0
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