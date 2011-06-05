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Постер к сериалу Оборотень
Постер к сериалу Оборотень
Постер к сериалу Оборотень
Постер к сериалу Оборотень
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Оборотень
Оборотень (2011 - 2017) Teen Wolf 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал MTV
Продолжительность 71 час 40 минут
О чем сериал

Главный герой сериала «Оборотень» — Скотт МакКолл, подросток шестнадцати лет. Однажды Скотт по воле случая оказывается посреди ночи в лесу, где на него нападает неизвестный зверь, который выглядит как огромный волк. Скотту удается отделаться лишь небольшим укусом, но вскоре подросток начинает замечать в себе ряд необычных изменений: его тело проявляет способность к ускоренной регенерации, слух и рефлексы усиливаются. Заручившись поддержкой лучшего друга Стайлза Стилински, Скотт учится управлять своими новыми способностями.

Оборотень - трейлер шестого сезона
Оборотень
трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Jeff Davis
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен Mieczyslaw "Stiles" Stilinski
Тайлер Хэклин
Тайлер Хэклин Derek Hale
Линден Эшби Sheriff Noah Stilinski
Тайлер Пози
Тайлер Пози Scott McCall
Кристал Рид
Кристал Рид Allison Argent
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Оборотень - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Оборотень - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 12 эпизодов
 
Оборотень - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 24 эпизода
 
Оборотень - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 12 эпизодов
 
Оборотень - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 20 эпизодов
 
Оборотень - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 20 эпизодов
 
Новости о сериале
В полнометражном продолжении «Оборотня» будет задействован почти весь актерский состав оригинального сериала
В полнометражном продолжении «Оборотня» будет задействован почти весь актерский состав оригинального сериала
Слушать саундтрек сериала Оборотень
Кадры из сериала
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