Главный герой сериала «Оборотень» — Скотт МакКолл, подросток шестнадцати лет. Однажды Скотт по воле случая оказывается посреди ночи в лесу, где на него нападает неизвестный зверь, который выглядит как огромный волк. Скотту удается отделаться лишь небольшим укусом, но вскоре подросток начинает замечать в себе ряд необычных изменений: его тело проявляет способность к ускоренной регенерации, слух и рефлексы усиливаются. Заручившись поддержкой лучшего друга Стайлза Стилински, Скотт учится управлять своими новыми способностями.