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Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 6.7
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Киноафиша Сериалы Популярна и влюблена

Популярна и влюблена (2017 - 2018)

Famous in Love
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал FreeForm
Продолжительность сериала 14 часов 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается Пейдж Тоунсен, жизнь которой радикально меняется после участия в съемках голливудского фильма. До этого Пейдж была простой студенткой вуза, а теперь превратилась в настоящую звезду. Ее личная жизнь моментально стала интересовать всех вокруг. Популярность и успех не сделали Пейдж счастливой. Теперь ей непросто понять, кто на самом деле хочет дружить с ней, а кто мечтает лишь похвастаться знакомством со звездой. Совмещать актерскую работу и учебу тоже оказывается нелегко...

В ролях Персонажи
Автор идеи
I. Marlene King
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Картер Дженкинс
Картер Дженкинс Rainer Devon
Белла Торн
Белла Торн Paige
Перри Ривз Nina Devon
Кит Пауэрс
Кит Пауэрс Jordan
Georgie Flores Cassandra
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Популярна и влюблена - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Популярна и влюблена - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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