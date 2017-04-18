В центре событий оказывается Пейдж Тоунсен, жизнь которой радикально меняется после участия в съемках голливудского фильма. До этого Пейдж была простой студенткой вуза, а теперь превратилась в настоящую звезду. Ее личная жизнь моментально стала интересовать всех вокруг. Популярность и успех не сделали Пейдж счастливой. Теперь ей непросто понять, кто на самом деле хочет дружить с ней, а кто мечтает лишь похвастаться знакомством со звездой. Совмещать актерскую работу и учебу тоже оказывается нелегко...