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Постер к сериалу Манифест
Постер к сериалу Манифест
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Манифест
Манифест (2018 - …) Manifest 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 32 часа 15 минут
О чем сериал

«Манифест» — американский фантастический сериал, производством которого занимается телеканал NBC. Действие шоу разворачивается вокруг загадочного авиарейса, который вылетел из аэропорта по маршруту Ямайка — Нью-Йорк и пропал с радаров во время зоны турбулентности. Когда самолет приземляется в аэропорту, пассажиры узнают, что за те несколько часов, которые они побывали в небе, весь остальной мир умудрился постареть на пять лет. Как выясняется впоследствии, близкие пропавших пассажиров долгое время пытались их найти, но потом смирились с потерей и просто продолжили жить дальше. Через какое-то время у всех вернувшихся из прошлого начинаются странные галлюцинации.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Jeff Rake
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэтт Лонг Ezekiel James "Zeke" Landon
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас Ben Stone
Элизабет Марвел
Элизабет Марвел
Мелисса Роксбур
Мелисса Роксбур Michaela Stone
Athena Karkanis Grace Stone
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Манифест - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Манифест - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 13 эпизодов
 
Манифест - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 13 эпизодов
 
Манифест - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
TBA, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Начались съемки финального сезона сериала «Манифест»
Начались съемки финального сезона сериала «Манифест»
5 полюбившихся сериалов, у которых выходят новые сезоны в апреле 2021
5 полюбившихся сериалов, у которых выходят новые сезоны в апреле 2021
Кадры из сериала
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