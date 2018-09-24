«Манифест» — американский фантастический сериал, производством которого занимается телеканал NBC. Действие шоу разворачивается вокруг загадочного авиарейса, который вылетел из аэропорта по маршруту Ямайка — Нью-Йорк и пропал с радаров во время зоны турбулентности. Когда самолет приземляется в аэропорту, пассажиры узнают, что за те несколько часов, которые они побывали в небе, весь остальной мир умудрился постареть на пять лет. Как выясняется впоследствии, близкие пропавших пассажиров долгое время пытались их найти, но потом смирились с потерей и просто продолжили жить дальше. Через какое-то время у всех вернувшихся из прошлого начинаются странные галлюцинации.